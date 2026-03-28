Alcalde de Grazalema (Cádiz) pide agilizar las intervenciones en carreteras afectadas tras borrascas

Imagen de Grazalema (Cádiz) a las puertas de la Semana Santa. A 26 de marzo de 2026 en Grazalema, Cádiz (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con la Semana Santa a punto de empezar formalmente este Domingo de Ramos, la Sierra de Cádiz mantiene varias carreteras con incidencias, como cortes totales o parciales, debido a los daños tras las borrascas de invierno, lo que limita el que los visitantes puedan llegar con la facilidad habitual a varios municipios de esta comarca, como Grazalema, Setenil o Torre Alháquime.

Ante esto, el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García (PSOE), ha señalado en declaraciones a Europa Press que aunque se están desarrollando actuaciones vinculadas directamente al episodio de lluvias, "la Junta de Andalucía debe agilizar todo lo que le sea posible" para que su municipio y otros muchos del entorno puedan recuperar la normalidad total en cuanto a conexiones por carretera.

Y es que casi dos meses después del tren de borrascas que dejó numerosos daños en las vías de comunicación de la Sierra, algunas de ellas siguen con complicaciones en sus accesos, es por eso que ha puesto el acento en el mantenimiento de las carreteras.

"Nos preocupa muchísimo la situación general de las carreteras en la Sierra, que era una preocupación previa, pero sobre la que ha puesto el foco esta situación de borrascas, que ha demostrado la desnudez en ese sentido y la necesidad de una inversión a fondo necesaria, reivindicada tradicionalmente", ha manifestado el alcalde grazalemeño, quien ha esperado que tras lo ocurrido se entienda que "el mantenimiento de las carreteras es esencial".

Carlos Javier García ha puesto como ejemplo la situación de la A-372, que une a su municipio con El Bosque a través del Puerto del Boyar y sigue cortado en ese tramo, impidiendo que se pueda llegar por esa entrada y teniéndose que derivar el tráfico por la carretera de Ubrique. A esto se suman las limitaciones al tráfico pesado en dirección hacia Ronda (Cádiz), que dificulta la actividad comercial y turística.

Como ha explicado, esto no significa que a Grazalema no se pueda llegar, aunque sí ha advertido que afecta a "determinados flujos y operadores" que requieren de esas actuaciones "para que todo vaya volviendo a la normalidad".

Además de esta carretera, hay otras afecciones de diversa consideración en distintas vías de la Sierra de Cádiz como la A-7276 en Alcalá del Valle; la CA-9104 de Zahara de la Sierra a Grazalema; la CA-9113 entre El Gastor y Setenil de las Bodegas; la CA-9108 en Torre Alháquime, o la CA-9118 en Setenil.