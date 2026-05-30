El Ayuntamiento de Cádiz aprueba la Oferta de Empleo Público de 2026 con 65 nuevas plazas

Archivo - Vista de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al ejercicio 2026, integrada por un total de 65 plazas nuevas destinadas a reforzar diferentes áreas y servicios municipales, así como otras 27 plazas de promoción interna.

La teniente de alcalde del Área de Gestión Económica y Administrativa, Maite González, ha señalado que esta nueva oferta "supone un paso más en el compromiso del equipo de gobierno con la mejora de los servicios públicos y con el fortalecimiento de la estructura municipal", subrayando que "este equipo de gobierno está cumpliendo con su responsabilidad tras haber asumido también los procesos selectivos, con más de 220 plazas, que dejó sin atender el anterior equipo de Adelante Izquierda Gaditana con el apoyo del PSOE", según ha emitido el Consistorio gaditano en una nota.

Esta oferta, alcanzada por unanimidad con los sindicatos como la anterior, incluye plazas entre distintas categorías profesionales vinculadas a Policía Local y áreas administrativa, técnica y de gestión de los servicios municipales, entre otras. Asimismo, entre la OPE de 2026 incluye la reserva de seis plazas destinadas a personas con discapacidad.

Al hilo, González ha subrayado que "el objetivo es continuar avanzando en la cobertura de necesidades reales de personal dentro de los límites que marca la legislación estatal, garantizando al mismo tiempo una administración más eficaz y próxima a la ciudadanía".

Asimismo, ha precisado que la reciente doctrina del Tribunal Supremo refuerza el carácter obligatorio de ejecutar las ofertas de empleo público dentro del plazo máximo de tres años previsto en la normativa básica estatal, "lo que exige una planificación rigurosa y una gestión ágil de los procesos selectivos".

En esta línea, la edil ha incidido en que el Ayuntamiento de Cádiz "está realizando un importante esfuerzo para poner al día procesos pendientes y seguir impulsando nuevas ofertas públicas de empleo que permitan mejorar la atención a la ciudadanía y reforzar la plantilla municipal".

Además, ha valorado especialmente que la OPE de 2026 haya sido acordada por unanimidad con las organizaciones sindicales, al igual que ocurrió con la OEP de 2025, lo que demuestra el "clima de diálogo y consenso" que el actual equipo de gobierno mantiene con la representación de los trabajadores municipales.

En este sentido, ha subrayado que "la mejora de la plantilla y de los servicios públicos la abordamos desde el entendimiento y la participación, y ello está permitiendo avanzar en la modernización de la administración municipal, el desbloqueo de procesos pendientes y la puesta en marcha de medidas que aportan estabilidad y seguridad tanto a la plantilla como a quienes aspiran a incorporarse al Ayuntamiento".

UNA PREVISIÓN DE CASI 335 PLAZAS

En este sentido, González ha apostillado que "cuando este gobierno llegó al Ayuntamiento se encontró con más de 220 plazas pendientes correspondientes a ofertas de empleo público de distintos ejercicios que ni siquiera habían sido desarrolladas, una falta de planificación que provocó un importante atasco administrativo que ahora se está corrigiendo con una gestión rigurosa y constante".

La teniente de alcalde ha destacado que "frente a la inacción del anterior ejecutivo, el actual gobierno municipal ha conseguido ejecutar ya el 99% de esos procesos pendientes --correspondientes a las OEP de 2018, 2020, 2021 y 2022, además del proceso extraordinario de estabilización de 2022--, compatibilizando además esa tarea con la puesta en marcha de nuevas ofertas públicas de empleo --correspondientes a 2023, 2024 y 2025, que actualmente están ejecutadas o en proceso de ejecución--".

Así, gracias el desbloqueo de esos procesos selectivos heredados del anterior mandato y la actualización de los correspondientes a los últimos años, el Ayuntamiento prevé cerrar este año con un total de 334 plazas ejecutadas en estos distintos procesos selectivos municipales, cifra que podría incrementarse con la acumulación de plazas incluidas en la nuevas OEP de 2026 y que, por razones de eficiencia, pudieran ejecutarse junto a plazas de ofertas anteriores.

En paralelo a la ejecución de estas ofertas, la Administración local también ha impulsado diferentes medidas organizativas y laborales para mejorar la estructura municipal y las condiciones de la plantilla, entre ellas el desarrollo de la carrera profesional, la implantación del teletrabajo, la productividad variable, el convenio colectivo del personal laboral y el Plan de Igualdad.

Según ha indicado González, "el Ayuntamiento está realizando un esfuerzo extraordinario para recuperar el tiempo perdido y adaptar la plantilla municipal a las necesidades reales de la ciudad", insistiendo en que "todo ello se está llevando a cabo además en un contexto especialmente exigente por los nuevos criterios jurisprudenciales sobre los plazos máximos de ejecución de las ofertas de empleo público".

Igualmente, ha defendido que "la gestión de personal se está abordando ahora desde la planificación y la responsabilidad, algo fundamental para garantizar servicios públicos de calidad", remarcado que "el trabajo realizado durante este mandato está permitiendo normalizar una situación heredada muy compleja, desbloqueando procesos enquistados desde hace años y avanzando al mismo tiempo en la modernización de la estructura municipal". Como muestra de ello, el próximo lunes 1 de junio tendrá lugar la toma de posesión de 20 plazas de Policía Local.