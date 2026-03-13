Ayuntamiento de Cádiz invertirá 800.000 euros en el mantenimiento de parques infantiles, biosaludables y de calistenia

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de los tenientes de alcalde delegados de Desarrollo Económico y Empleo, Beatriz Gandullo, de Mantenimiento Urbano y Medio Ambiente, José Carlos Teruel, ha anunciado la adjudicación en la Junta de Gobierno Local del servicio de mantenimiento de los 36 parques infantiles de la ciudad, de los parques biosaludables y de los circuitos de calistenia, para lo que se realizará una inversión de 800.000 euros.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que la empresa adjudicataria es Contenur y el presupuesto total del contrato, con un plazo de duración de dos años con la posibilidad de dos prórrogas anuales, asciende a 800.208 euros.

Por su parte, el alcalde ha explicado que el contrato incluye la comprobación, conservación, inspección, mantenimiento preventivo, limpieza, reparación y la sustitución de los juegos y aparatos de entrenamiento.

Bruno García ha manifestado que este contrato era "muy necesario tras la inversión por parte de este equipo de gobierno de 544.000 euros para la renovación de todos los suelos de caucho de los parques infantiles del casco histórico y extramuros". "Si no los mantenemos en las debidas condiciones, en pocos años volverán a estar tal y como nos los encontramos a nuestra llegada al gobierno de la ciudad", ha apuntado.

Además, se ha formalizado el contrato para la instalación de islas de sombra en ocho parques infantiles de la ciudad, actuación subvencionada con fondos Next Generation. El coste es de 289.492 euros y se instalarán en los parques de Cortadura, Cinco Continentes, Campillo de Puntales, Marconi, Parque Genovés, Hospital Segunda Aguada, Canalejas y Campo de Aviación.