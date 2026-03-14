El Ayuntamiento de Cádiz organiza actos en homenaje al 214º aniversario de la Constitución de 1812

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz celebra, con motivo de la conmemoración del 214 aniversario de la Constitución de 1812, una serie de actos previstos para la próxima semana. El acto homenaje a la Constitución de 1812 con ofrenda floral se celebrará como cada año en la Plaza de España a las 10,00 horas.

Tal y como ha apuntado el Consistorio local en una nota, participarán alumnos de cinco colegios de la ciudad de Cádiz, en concreto, CEIP San Felipe, CEIP Josefina Pascual, CEIP Celestino Mutis, colegio Argantonio y Las Esclavas.

En contexto, se trata de alumnos de 5º o 6º de Primaria con edades comprendidas entre los diez y los doce años que están preparando y trabajando un texto relacionado con la Constitución y elaborarán un resumen que leerá un alumno de cada centro durante el acto.

En este acto de homenaje presidido por el alcalde de la ciudad, Bruno García, participará también la Asociación Castillete de Puntales cuyos miembros irán vestidos de época, como ya viene haciendo desde hace años.

MUSEO DE LAS CORTES

Por otro lado, se ha preparado una programación en el Museo de las Cortes que comenzará el día 18 de marzo con visitas programadas destinadas a personas de los Centros Municipales de Participación Activa de Vistahermosa y Botica. Estas visitas se celebrarán los días 18, 19 y 20 de marzo en dos turnos, a las 10,30 y a las 12,00 horas. Las personas mayores de 65 años que quieran participar pueden ponerse en contacto a través del teléfono 956 22 17 88.

Así, para el día 19 de marzo está previsto la celebración de una conferencia bajo el título 'Cádiz 1812, la ciudad dibujada' a cargo del ilustrador Arturo Redondo a partir de las 18,30 horas en el Museo de las Cortes.

La programación culminará con el programa 'Conoce la Constitución Española de 1812 desde la maqueta de Cádiz' el sábado, 21 de marzo, donde un actor caracterizado de época dará a conocer las Cortes y la Constitución de 1812 a través de la Maqueta de Cádiz.

Será para grupos de 25 personas hasta completar aforo y no hace falta reserva previa. El horario de visita es a las 10,30 horas, 11,30 horas, 12,30 horas y 13,30 horas.