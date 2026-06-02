El Ayuntamiento de Rota (Cádiz) retira en un día más de 217 toneladas de algas invadoras de la playa del Chorrillo

Operarios de Playas del Ayuntamiento de Rota retirando con maquinaria las arribazones de algas invasoras en la playa del Chorrillo. - AYUNTAMIENTO DE ROTA

ROTA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Rota ha informado sobre los trabajos de retirada de algas invasoras en distintos puntos del litoral ante la "persistente y masiva" llegada de esta especie a las playas del municipio, llegando a retirar este pasado lunes un total de 217.620 kilos de algas invasoras de la playa del Chorrillo.

La presencia de arribazones de algas en el litoral roteño ha obligado al Ayuntamiento a mantener "un importante dispositivo de actuación prácticamente de manera ininterrumpida".

Para llevar a cabo la actuación de retirada este lunes fue necesario movilizar hasta seis vehículos distintos, además de un "importante equipo humano" que trabajó de forma continuada hasta las 22,00 horas con el objetivo de culminar la retirada y acondicionamiento de esta playa.

Lejos de remitir, la situación continúa requiriendo "una intensa respuesta municipal", como se ha señalado, apuntando que este martes se ha destinado otro amplio operativo, integrado por personal y maquinaria de la Delegación municipal de Playas, a la zona situada a la altura del Hotel Playa de la Luz, donde se están desarrollando labores similares para hacer frente a la nueva acumulación de algas invasoras registrada en ese tramo del litoral.

Estos trabajos se suman a los que se vienen realizando de forma recurrente durante las últimas semanas en diferentes playas del municipio, retirando "enormes cantidades de algas" y "evidenciando la extraordinaria dimensión de este episodio que afecta a buena parte de la costa roteña", ha señalado el Ayuntamiento.

La Delegación municipal de Playas viene desarrollando desde mediados de mayo un importante dispositivo de actuación tras la arribazón de algas invasoras detectada en distintos puntos del litoral. Así, esta presencia "masiva" se ha venido registrando de manera simultánea en zonas como Galeones, Chorrillo-Rompidillo y Puntalillo, donde su volumen y dispersión han dificultado las labores de limpieza y retirada.

Desde que comenzaran estos episodios, operarios y maquinaria municipal han trabajado de manera constante para controlar la situación y minimizar el impacto sobre el litoral y el uso de las playas.

En algunas de las jornadas más intensas se han llegado a retirar más de 120.000 kilos de algas en un solo día, una cifra que se ha visto "ampliamente superada" por los más de 217.000 kilos retirados este lunes en la playa del Chorrillo, según se ha señalado.

El delegado municipal de Playas, José Antonio Medina, ha reiterado su preocupación por "el enorme volumen de algas que continúa llegando al litoral roteño" y por la posibilidad de que esta situación "tenga continuidad durante los próximos meses" de verano.

El delegado ha agradecido "la dedicación y el esfuerzo" del personal municipal a la hora de actuar para limpiar las playas ante la masiva llegada de la especie invasora, originaria del océano Pacífico y cuya rápida expansión está generando "importantes problemas ambientales y de gestión" en numerosos puntos del litoral andaluz.

Ante esto, el Ayuntamiento mantiene activo el dispositivo de vigilancia, limpieza y retirada para responder "con la máxima rapidez posible" a los nuevos arribazones que se sigan produciendo, previsiblemente favorecidos por los temporales marítimos y las corrientes que arrastran hasta la costa grandes cantidades de algas desprendidas de los fondos marinos.