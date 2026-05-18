El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) premia a Juan y Medio por su implicación con las personas mayores

Archivo - El presentador Juan y Medio. - ACADEMIA TV - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha señalado que ultima ya los preparativos para la celebración del Gala del Voluntariado el próximo 27 de mayo, donde se pone en valor la solidaridad, la implicación ciudadana y el trabajo de personas y de las entidades sociales. Entre los premiados este año se encuentra Juan y Medio por su implicación con las personas mayores.

En un nota, ha indicado que habida cuenta de que 2026 ha sido declarado Año Internacional de las Personas Voluntarias para el Desarrollo Sostenible por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se ha querido otorgar un mayor realce a estos premios mediante la celebración de la mencionada gala en un espacio histórico y emblemático como es el teatro.

Por ello, por primera vez, este acto de reconocimiento se celebrará en el Real Teatro de Las Cortes, para entregar los IV Premios a los valores de equidad, justicia y paz 'Voluntariado en Acción' con los que se reconocerá públicamente la trayectoria y el compromiso de personas y entidades que trabajan en favor de la sociedad.

En esta edición, se otorgará tal distinción a la figura de Juan y Medio, en reconocimiento a su implicación con las personas mayores y a su labor de visibilización de la soledad no deseada, el acompañamiento y la dignificación de este colectivo.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado especialmente la sensibilidad que el presentador ha mostrado durante años hacia las personas mayores, una visión que va mucho más allá del entretenimiento televisivo. En este sentido, se ha valorado el discurso que el comunicador ha trasladado recientemente en distintas entrevistas y apariciones públicas, donde ha defendido la necesidad de combatir el edadismo y de volver a situar a las personas mayores como referentes sociales y auténticos "pozos de sabiduría".

El Consistorio ha considerado que esa mirada humana y respetuosa, así como el esfuerzo por devolver protagonismo y dignidad a las personas mayores, encaja plenamente con los valores que quieren reconocerse en esta gala dedicada al voluntariado y al compromiso social, por lo que ha estimado conveniente este reconocimiento que en anteriores ediciones han recibido Pasión Vega, Rozalén o el Padre Ángel de la ONG Mensajeros de la Paz.

Además, la Gala de Premios al Voluntariado también servirá para reconocer el trabajo de distintas entidades sociales que desarrollan proyectos transformadores tanto a nivel internacional como local. Entre ellas se encuentra la Fundación ProLibertas, destacada por impulsar iniciativas de cooperación internacional y proyectos educativos que generan herramientas y estrategias para mejorar la vida de las personas en sus países de origen.