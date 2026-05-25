Ayuntamiento de Tarifa (Cádiz) se personará en la causa contra un vecino que trató de prender fuego a un funcionario

Archivo - El alcalde de Tarifa, José Santos, atiende a los medios en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

TARIFA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Tarifa (Cádiz), José Antonio Santos, ha comunicado que el Ayuntamiento de esta localidad se personará en la causa contra el vecino que el pasado viernes, 22 de mayo, entró en el edificio consistorial con la intención presuntamente de prender fuego a un funcionario municipal.

En una rueda de prensa, tras la Junta de Portavoces del Ayuntamiento, el alcalde ha trasladado su apoyo al funcionario víctima del intento de agresión, así como del resto de trabajadores municipales, manifestando además "su más enérgica condena a los actos cometidos".

Sobre las posibles causas de esta agresión, el primer edil ha apuntado a un expediente de protección de la legalidad urbanística, "resuelto hace años ya por este Ayuntamiento" y al que "posteriormente se sumó el expediente sancionador por parte de Medio Ambiente", administraciones que como ha recordado son "supramunicipales" por lo que el supuesto retraso en la tramitación" que podría haber generado la situación del pasado viernes no tendría relación con el personal municipal, ni por ningún funcionario del Ayuntamiento.

"Es muy grave pensar que siempre la culpa es del Ayuntamiento", ha afirmado José Antonio Santos, quien ha reiterado que "no siempre la culpa es del Ayuntamiento ni del personal, el cual se limita a hacer el trabajo".

Así, ha trasladado a la ciudadanía la consideración de que "hay expedientes más fáciles y más complicados", indicando que algunos se resuelven en el Ayuntamiento pero que sobre otros "hay que pedir a otras administraciones" que los resuelvan, como es el caso del expediente que habría provocado el malestar del vecino de Tarifa que presuntamente entró en el edificio consistorial con un bidón de gasolina para prender fuego a un funcionario.

Además, ha anunciado que "con carácter urgente" se van a implementar y estudiar medidas de seguridad para adoptarlas en los edificios municipales a objeto de garantizar la seguridad de los trabajadores. Esto se aplicará tanto en el Ayuntamiento como en otras estancias locales en el que sea necesaria aumentar la seguridad para evitar que se repitan episodios como los del otro día.