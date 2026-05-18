Cádiz capital acoge el 29 y 30 de mayo actividades con escolares de la Semana de la Prevención de Incendios

El intendente jefe de la zona de Bahía de Cádiz del CBPC, Ignacio Pérez, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana en Cádiz, Juancho Ortiz, y el director de Mapfre en Cádiz, Juan Francisco Pavón. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz va a acoger el 29 y 30 de mayo varias acciones de la XXI edición de la Semana de la Prevención de Incendios (SPI 2026) con efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) como principales protagonistas, donde habrá actividades educativas en los centros escolares.

Este programa de sensibilización ciudadana divulga además conocimientos de autoprotección en caso de incendio, para saber cómo actuar ante emergencias y ayudar a identificar los riesgos que pueden presentarse en nuestro entorno cotidiano, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Las acciones que componen esta iniciativa se desarrollarán en la capital gaditana además de en Chiclana de la Frontera y San Fernando del 27 al 30 de mayo, y al frente de su organización están el CBPC, la Fundación Mapfre y la APTB (Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos), con la colaboración de los tres ayuntamientos anfitriones y la Diputación de Cádiz.

Las actividades educativas en los centros escolares son una prioridad en la programación, con el fin de que los más pequeños adquieran hábitos preventivos, convirtiéndose a su vez en educadores de su entorno familiar. Aquí, se desarrollarán talleres en los que se prevé la asistencia de hasta 3.000 escolares de distintos centros de la provincia.

Más allá de las actividades escolares, el sábado, la Semana de la Prevención se abrirá al público general para poder disfrutarla en familia y aprender juntos técnicas básicas de seguridad en los hogares.

Esta edición, además, se centra en el uso de detectores de humos y en la prevención de incendios en el hogar, lo que recuerda la importancia de utilizar sistemas de este tipo y confirma que los detectores pueden salvar vidas, especialmente para aquellas personas más vulnerables ante un incendio.

La presentación de esta XXI Semana de la Prevención de Incendios ha tenido lugar este lunes en la capital con la presencia del intendente jefe de la zona de Bahía de Cádiz del CBPC, Ignacio Pérez, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, y el director de Mapfre en Cádiz, Juan Francisco Pavón.

Ignacio Pérez ha destacado la importancia de este tipo de acciones, que permiten acercar la labor preventiva del servicio de bomberos a la ciudadanía y fomentar una cultura de seguridad activa desde edades tempranas. Además, ha reconocido que el trabajo de los profesionales del Consorcio de Bomberos va "mucho más allá de la atención diaria de emergencias" y que "tiene una gran vocación de servicio público integral, que pasa por actividades formativas y de concienciación como esta".

Asimismo, ha agradecido su apoyo a Mapfre, la APTB y a las instituciones participantes, así como a los efectivos del Consorcio por "su profesionalidad y compromiso, tanto en su día a día como en iniciativas de este tipo, que son una garantía de que nuestra provincia está en buenas manos".

Por su parte, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Juancho Ortiz, ha subrayado "el compromiso conjunto" del Ayuntamiento de Cádiz, el Consorcio de Bomberos y Mapfre para "reforzar la seguridad y la prevención en la ciudad" con motivo de la Semana de Prevención de Incendios.

Así, ha destacado "la singularidad urbana" de la ciudad de Cádiz, con un casco histórico y una alta densidad de población que requieren "una preparación constante ante emergencias", valorando la cooperación entre administraciones y entidades como "clave" para mejorar la protección y la capacidad de respuesta en beneficio de la ciudadanía.

Juan Francisco Pavón, en nombre de Fundación Mapfre, ha apuntado que el estudio anual de víctimas en incendios que desarrolla la entidad pone en evidencia que la mayoría de incendios se producen en los hogares, durante la noche, y que gran parte de las personas afectadas son mayores de 64 años, "las más vulnerables ante estas incidencias". De ahí, ha continuado, "la importancia de realizar iniciativas centradas en la prevención de incendios domésticos y en el uso de medidas preventivas como los detectores de humo para salvar vidas".

ACTIVIDADES DE LA XXI SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

El programa de actividades comenzará el miércoles 27 de mayo en la Plaza de las Bodegas de Chiclana de la Frontera, y continuará el jueves 28 de mayo en la Plaza del Rey de San Fernando. Ambas jornadas estarán dirigidas a centros educativos, previa solicitud de asistencia.

Posteriormente, el viernes 29 de mayo, la actividad se trasladará a la Plaza de San Antonio de Cádiz, donde se desarrollarán talleres y demostraciones dirigidas a alumnado de Educación Primaria y Secundaria. Las plazas se asignarán por orden de solicitud hasta completar un máximo de 800 participantes.

Finalmente, el sábado 30 de mayo es cuando la Semana de la Prevención se acerca a todos los públicos, en horario de mañana, con actividades divulgativas y demostraciones operativas del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en la misma Plaza de San Antonio de la capital gaditana.

Durante las distintas jornadas, el alumnado podrá participar en talleres prácticos de prevención de incendios, impartidos por el CBPC, así como en demostraciones con vehículos y equipos de intervención, sesiones sobre detectores de humo y seguridad en el hogar, y actividades orientadas a la elaboración de planes básicos de evacuación familiar.

Además, se les facilitará material didáctico elaborado por Fundación Mapfre.