Cádiz mantiene cortes y restricciones en una decena de carreteras afectadas por las borrascas de invierno

Actuaciones sobre la carretera CA-9102 a su paso por Olvera (Cádiz). A 21 de mayo en Olvera, Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de la provincia de Cádiz siguen presentando diversas incidencias, la mayoría causadas durante el episodio de borrascas que azotó la región durante los meses de enero y febrero, estando a día de hoy una decena de vías afectadas con cortes y desvíos por el estado de la calzada, en las que se están ejecutando obras para tratar que vuelvan a su estado óptimo lo antes posible.

Según la información facilitada por Diputación a Europa Press, la red provincial de carreteras sufre cortes en un total de nueve vías, todas ellas en la comarca de la Sierra de Cádiz a excepción de una, la CA-8201 (Jimena-Puerto Galis) en el Campo de Gibraltar.

En concreto, esta última vía está cortada entre el kilómetro 2,7 y el 13 por deslizamiento de una ladera en varios puntos, habiendo cortes totales de calzada en los puntos 3.4, 8.6, 9.8 y 12. En este caso hay un preaviso de corte en el kilómetro 2 y 29. Pese a esto, se permite el acceso a fincas colindantes desde el km 0 (origen) al 8 y desde el km 29 (final) al 12.

En la Sierra de Cádiz, que se vio especialmente castigada por las abundantes lluvias de los primeros meses del año, hay ocho carreteras cortadas y una más, la CA-9106 (A-384-TorreAlhaquime) que tiene la circulación restringida con cortes parciales y ventanas de paso al tráfico por obras de emergencia de estabilización de taludes en el km 3.

En este caso, se ha detallado que las aperturas al tráfico se producen entre las 18,30 horas y las 08,30 horas, de 10,00 horas a 10,30 horas y de 14,00 horas a 15,00 horas. Se mantiene abierta la CA-9108 (Romaila) como vía alternativa de conexión entre la A-384 y la población de TorreAlhaquime.

El resto de cortes se registran en la CA-8102 (Prado del Rey-Zahara), que está cortada en su totalidad por obras de emergencia de reconstrucción total de la plataforma de calzada en el km 9 por deslizamiento de ladera. La reapertura está prevista para el 5 de junio.

También están cortadas en su totalidad la CA-8104 (La Albuera) por el deslizamiento de una ladera en el km 0,8 que afecta a la estabilidad de la calzada y con daños en el cimiento en varios tramos de la carretera; la CA-8105 (Acceso a Los Hurones) por desprendimiento de tierras en el km 3 con invasión de calzada y corte vertical de talud en terraplén con riesgo de deslizamiento; la CA-9102 (De la A-384 a Olvera) por la rotura de calzada en el km 0,5 que afecta a la estabilidad de la vía y su tránsito; y la CA-9104 (Grazalema-Zahara) por corrimientos de tierras en la ladera de la Sierra de las Palomas, en el km 1,5, con afectación de muro de sostenimiento de calzada.

A esto se suman cortes en algunos tramos de la vía, como en la CA-9101 (Olvera-Coripe), interrumpida entre el km 5 y el 7 por daños en el cimiento de la carretera, al haber desaparecido un tramo de 60 metros de la vía por las crecidas del río Guadalporcún y el arroyo Bermejo a su paso por el km 6.

La CA-9107 (Lora), que accede a Alcalá del Valle, registra un corte al tráfico entre el km 0 (intersección con A-384) y el 4 (intersección con A-384R-1) por el deslizamiento de ladera que atraviesa toda la plataforma en el km 0,5 y corrimiento de tierras en talud de desmonte en el km 3.

Por su parte, la CA-9113 (El Gastor -Setenil) está cortada entre el km 0 y 4 por roturas de calzada debido al deslizamiento de la ladera con afectación a calzada en los km 1.5 y 2.5, donde hay corte total por obras, y entre el km 8,6 y el 14,4 por idéntica patología en los km 8.8, 9.3, 11 y 13.1.

En este caso, se ha establecido un itinerario alternativo entre Setenil y El Gastor por las carreteras MA-8405 y MA-8406 entre Los Villalones y Venta de la Leche.

A las afecciones en la red provincial de carreteras se suman las labores que administraciones como la Junta de Andalucía está acometiendo en vías como la A-384, la autovía de Jerez a Los Barrios, donde se está actuando en tres puntos kilométricos. En concreto, en la boca norte del túnel de Valdeinfierno, en el túnel de Valdespera y en p.k. 81+900, donde se ha saneado la zona y se ha ejecutado un muro también relleno de material granular para permitir el drenaje del agua.

La A-381 presenta varios un corte por desprendimientos en la calzada en Medina entre los puntos kilométricos 31 y 25, estando abierta en sentido inverso, tal y como recoge la web de la DGT.

El Ministerio de Transportes también está actuando en la N-340 a su paso por Tarifa, donde se está trabajando para mejorar el flujo del tráfico después de que las intensas lluvias provocasen un socavón en un lado de la calzada, teniendo que regularse la circulación con semáforos inteligentes mientras se buscan soluciones permanentes para esta situación.