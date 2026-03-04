Comienza a funcionar en San Roque (Cádiz) la oficina comarcal del Gobierno para atender a afectados por las borrascas

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, el alcalde accidental de San Roque, Óscar Ledesma, en una visita a la oficina comarcal abierta para atender a afectados por las borrascas. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, el alcalde accidental de San Roque, Óscar Ledesma, el concejal Alfonso Valdivia y la coordinadora de la Administración General del Estado en la comarca, Esperanza Pérez, han visitado este miércoles 4 de marzo la oficina comarcal de atención a las personas afectadas por los recientes temporales que ha comenzado a funcionar en la localidad sanroqueña.

"La apertura de estas oficinas facilita y agiliza la llegada de las ayudas a los afectados en la provincia de Cádiz, una de las principales beneficiarias de los 7.000 millones de euros aprobados por el Gobierno de Pedro Sánchez y puestos a disposición de la reconstrucción a través del Ministerio de Hacienda", ha expresado Blanca Flores en palabras recogidas en una nota por la Subdelegación.

La oficina, situada en la calle Higuera estará operativa de lunes a jueves en horario de mañana y tarde, y los viernes sólo por la mañana. En cuanto al personal, con tres técnicos especialistas y un administrativo.

La subdelegada, que ha visitado en el municipio sanroqueño la oficina de atención integral, ha transmitido al alcalde accidental "la total disposición del Gobierno de España por colaborar en la recuperación".

El alcalde accidental ha señalado que San Roque vivió "de forma muy intensa" la sucesión de borrascas de principios de año, destacando "la cercanía e interés" que mostró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita al municipio para evaluar los daños en toda la provincia en la que prometió "una actuación rápida para impulsar la reconstrucción de las áreas dañadas".

Ledesma ha instado a afectados a que se acerquen a esta oficina para recibir asesoramiento y también para presentar las solicitudes de ayuda.

Desde que se abriera la primera de estas oficinas el 26 de febrero en Grazalema (Cádiz), la Administración General del Estado ya dispone de cuatro centros de atención física a los afectados de la provincia gaditana. Así, además de la ya citada en Grazalema y la de San Roque, se suman la oficina dedicada en la Subdelegación en Cádiz y la oficina de Coordinación del Campo de Gibraltar en Algeciras.

Además, como se ha indicado, entre el jueves y el viernes de esta semana abrirán las oficinas de Jerez de la Frontera y de Villamartín. También se puede solicitar información y tramitar las ayudas en las 48 oficinas de correos que están repartidas en toda la provincia y a través de plataformas online.

El Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero aprobó un paquete de medidas urgentes de más de 7.000 millones de euros. Estas ayudas están diseñadas para paliar los efectos de las inundaciones en múltiples niveles. Para la ciudadanía se han previsto ayudas directas de 150 euros por día para desalojados, indemnizaciones por fallecimiento y daños en viviendas, y para el tejido económico se prevé un apoyo específico a industrias, comercios y más de 2.800 millones de euros destinados al sector primario.

Para las entidades locales se arbitra un fondo de 2.000 millones de euros para que los ayuntamientos puedan reconstruir infraestructuras municipales y servicios esenciales.