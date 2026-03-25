Cuatro detenidos de un clan familiar dedicado a la venta de cocaína en La Línea (Cádiz)

Droga, dinero y armas incautadas en un operativo en La Línea de la Concepción (Cádiz) - POLICÍA NACIONAL DE CÁDIZ

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz, en el marco de las actuaciones desarrolladas contra los puntos de venta y distribución de drogas a pequeña y mediana escala, han llevado a cabo una investigación que ha permitido desarticular un clan familiar presuntamente dedicado al tráfico de cocaína en la localidad de La Línea de la Concepción, deteniendo a cuatro integrantes.

La investigación se inició en febrero de 2025, tras detectarse varios puntos de venta de sustancias estupefacientes en una barriada conocida coloquialmente como Las Palomeras, ha informado la Policía en una nota.

Las primeras pesquisas permitieron determinar la existencia de un grupo organizado, de carácter familiar, que operaba desde hacía años en la distribución de cocaína. Una vez identificados los puntos de venta, los agentes centraron sus esfuerzos en localizar los lugares utilizados por los investigados para ocultar la droga, así como el dinero y otros efectos procedentes de la actividad ilícita.

Durante el desarrollo de la investigación se llevaron a cabo numerosas vigilancias que permitieron identificar a varias personas implicadas, cada una de ellas con funciones específicas dentro de la organización. Entre dichas funciones se encontraban la venta directa de droga al menudeo en los puntos activos, el traslado de las sustancias entre diferentes ubicaciones para evitar su incautación policial, así como labores de vigilancia y seguridad.

Además, algunos integrantes se encargaban de guiar a los consumidores hasta los puntos de venta y ejercían control sobre el entorno, llegando en ocasiones a emplear la violencia física para el cobro de deudas o la protección del grupo frente a posibles rivales.

La actividad delictiva se desarrollaba de forma especialmente intensa en determinadas franjas horarias, principalmente a primeras horas de la mañana y al final de la tarde, momentos en los que se registraba un notable flujo de personas que acudían a adquirir la droga.

Durante las vigilancias, los agentes pudieron constatar episodios de coacciones, vejaciones e incluso agresiones físicas hacia consumidores, quienes, debido a su situación de dependencia, asumían estas conductas.

Una vez recabados los indicios necesarios, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría de Policía Nacional de La Línea de la Concepción puso los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, solicitándose y autorizándose varias entradas y registros en domicilios vinculados al clan investigado.

En los registros en los puntos de venta se intervinieron numerosas dosis de cocaína preparadas para su distribución, y en uno de los inmuebles utilizados por la organización se localizaron cantidades mayores de sustancia estupefaciente, destinadas a la confección previa de las dosis que posteriormente eran distribuidas.

En otro de los domicilios se descubrió un depósito de armas y munición, donde los miembros encargados de las funciones de seguridad ocultaban diversas armas blancas, armas de fuego como un arma automática y una importante cantidad de munición.

La Policía Nacional continúa con las actuaciones dirigidas a la erradicación del tráfico de drogas y la desarticulación de organizaciones criminales, reforzando la seguridad ciudadana en la zona.