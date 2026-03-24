Cuatro detenidos por robar mobiliario valorado en 10.000 euros de un piso turístico de Sanlúcar (Cádiz)

Archivo - Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional de Cádiz, en el marco de la operación Salento desarrollada por la Brigada Local de Policía Judicial de Sanlúcar de Barrameda, han llevado a cabo una investigación que ha permitido esclarecer la sustracción de numerosos enseres en una vivienda turística de esa localidad gaditana, valorados en más de 10.000 euros, y detener a cuatro personas como presuntas responsables de este robo.

Según informa la Comisaría Provincial en una nota, los detenidos habían sustraído el mobiliario de un piso de alquiler vacacional para destinar estos enseres a otro de similares características.

Los hechos se remontan al momento en que los propietarios de un inmueble, tras regresar al mismo, comprobaron que había sido completamente vaciado. De su interior se habían sustraídos un total de 47 efectos, entre los que se encontraban muebles, electrodomésticos, armarios, sofás, mesillas e incluso plantas ornamentales, alcanzando todo ello un valor aproximado de 10.500 euros.

Según las investigaciones, el alquiler del inmueble habría sido realizado con la única finalidad de sustraer todos los efectos existentes en su interior.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Brigada Local de Policía Judicial inició las gestiones oportunas, centrando las pesquisas en los inquilinos del inmueble y posibles autores del delito.

La labor investigadora permitió a los agentes localizar en la provincia de Sevilla el lugar donde habían sido presuntamente trasladados los efectos sustraídos de la vivienda de Sanlúcar. Así, una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, el pasado 19 de marzo se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio sevillano.

Como resultado de dicha actuación, se recuperó la totalidad de los efectos sustraídos y se procedió a la detención de cuatro personas como presuntas responsables de los hechos.

La Policía Nacional continúa trabajando en la investigación de este tipo de delitos contra el patrimonio, con el objetivo de garantizar la seguridad y proteger los bienes de los ciudadanos.