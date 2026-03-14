Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la A-384 a la altura de Bornos (Cádiz)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061 (imagen de archivo) - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

BORNOS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas, de las que se desconocen más datos, han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este sábado, 14 de marzo, en Bornos, en la provincia de Cádiz, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, en un comunicado.

El siniestro ha tenido lugar en la A-384, a la altura del kilómetro 17, en sentido Villamartín (Cádiz). El 112 atendía a las 4,15 horas de la madrugada una llamada de socorro que alertaba de la salida de vía de un turismo, suceso en el que indicaban que había varios heridos y al menos una persona atrapada.

La sala coordinadora activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos, así como a mantenimiento de la vía.

Una vez en el lugar, los bomberos indicaban que había tres personas atrapadas, según explican desde el 112. Finalmente, los servicios sanitarios han evacuado al Hospital de Villamartín a cuatro personas, sin que hayan trascendido más datos de su estado.