Detenida una persona en Tarifa (Cádiz) por tráfico de drogas al menudeo en la vía pública

Imagen de paquetes de droga intervenidas por la Guardia Civil en Tarifa (Cádiz). - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

TARIFA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Guardias civiles del Puesto Principal de Tarifa (Cádiz), perteneciente a la Comandancia de Algeciras, han detenido a una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, tras ser sorprendida portando distintas sustancias estupefacientes preparadas para su venta al menudeo en la vía pública.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, 7 de abril, cuando agentes que realizaban un servicio preventivo de seguridad ciudadana observaron a un varón cuya actitud les resultó sospechosa. Según ha informado el Instituto Armado en una nota, tras proceder a su identificación, los guardias civiles comprobaron que se trataba de un ciudadano de nacionalidad alemana que portaba diversas sustancias estupefacientes repartidas en pequeñas dosis, dispuestas para su supuesta distribución y venta.

En concreto, le fueron intervenidos 0,5 gramos de speed, 10 gramos de cocaína, 3,7 gramos de MDA y 155 gramos de marihuana, además de dinero en efectivo. Por estos hechos, esta persona fue detenida como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. El detenido, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.