Detenidos padre e hijo al desmantelar un punto de venta de drogas en San Roque (Cádiz)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

SAN ROQUE (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil del Puesto Principal de San Roque, perteneciente a la Comandancia de Algeciras (Cádiz), ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Puente Mayorga, en el término municipal de San Roque, procediendo a la detención de un padre y su hijo.

La actuación se inició tras tener conocimiento de la posible existencia de una actividad ilícita en dos viviendas de dicha localidad, estableciéndose un dispositivo que permitió confirmar la veracidad de los hechos, ha indicado la Guardia Civil en una nota.

Las gestiones practicadas evidenciaron que los moradores de las viviendas, un padre y su hijo, estarían llevando a cabo actividades propias de un punto de venta de drogas al menudeo, generando un flujo constante de personas en la zona.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los agentes procedieron a la entrada y registro de los inmuebles, donde se intervinieron un total de 140 gramos de hachís, así como diversos útiles destinados a la elaboración y corte de sustancias estupefacientes.

Como resultado de la operación, los dos implicados han sido detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.