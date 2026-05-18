La directora Erige Sehiri, Premio 'Miradas Africanas' de Canal Sur en el Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger

La directora Erige Sehiri en una imagen de archivo - RTVA

CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

Canal Sur va a conceder el Premio 'Miradas Africanas', en el marco del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT) 2026, a la directora y productora franco-tunecina Erige Sehiri, reconociéndole su trayectoria cinematográfica y su compromiso social.

La propuesta del premio 'Miradas Africanas' de Canal Sur es la de un cineasta que personalice con su trabajo la unión de los dos continentes, como ha indicado la RTVA en una nota.

En este sentido, Erige Sehiri reúne en sus trabajo todas estas cualidades que favorecen la visibilidad de la realidad de los países africanos a través del cine. De esta forma, se potencia y visibiliza tanto los talentos consolidados como los emergentes.

Su largometraje 'Promis Le Ciel' (Prometido el cielo) es uno de los que se presentan a competición en esta edición del FCAT. La cinta se estrenará en los cines solo unos días después del festival, en concreto, el 6 de junio.

El galardón se entregará uno de los días del certamen en la localidad gaditana y será difundido por parte de la radio y televisión pública andaluza con la asistencia de representantes de ambas entidades participantes.

El director general de Canal Sur, Juande Mellado, y el presidente del Centro de Divulgación Cultural del Estrecho Al Tarab, Gaetano Gualdo, han suscrito además un convenio de colaboración que recoge el compromiso de la RTVA como colaboradora del festival, cumpliendo así con el Plan de Responsabilidad Social Corporativa en relación al compromiso con la cultura.

En este sentido, RTVA realizará el tratamiento y seguimiento informativo del evento, tanto en los programas de información generalista como en los divulgativos o especializados, durante el desarrollo del festival.

La firma de este convenio pone de relieve el compromiso que la RTVA tiene con la producción cinematográfica en Andalucía y la cooperación entre culturas, en este caso con el continente vecino, unidos por el Estrecho y el Mediterráneo.

PERFIL SOCIALMENTE COMPROMETIDO

Erige Sehiri es una directora y productora franco-tunecina. Con su propia productora, Henia Production, produjo y dirigió en 2018 su primer largometraje documental 'Railway Men', que retrata las dificultades cotidianas de los ferroviarios tunecinos.

En 2022, su primer largometraje, 'Entre las higueras', un retrato intimista de la juventud y el trabajo en la Túnez rural, se estrenó en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes y fue premiado en numerosos festivales internacionales.

'Prometido el cielo', su segundo largometraje, se estrenó en Un certain regard del Festival de Cannes de 2025. Esta película, centrada en la historia de mujeres en Túnez, habla de solidaridad, fragilidad y esperanza en un mundo convulso.

Más allá de su trabajo cinematográfico, Sehiri es una ferviente defensora de la libertad de expresión y de la educación en medios de comunicación.