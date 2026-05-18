Directora general de la Guardia Civil inaugura en Cádiz las jornadas que reivindican a la mujer en el Servicio Marítimo

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con guardias civiles en Cádiz. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 18 May. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha inaugurado las jornadas 'Rumbo a la excelencia. La mujer en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil: 35 años de vocación, servicio y compromiso femenino en la mar', que se han inaugurado este lunes en la Escuela de formación y doctrina del Servicio Marítimo en Cádiz.

Según informa la propia Guardia Civil en una nota, la directora general, en sus primeras palabras, ha recordado y homenajeado a los dos guardias del Servicio Marítimo que fallecieron el pasado 8 de mayo mientras que perseguían a una narcolancha en Huelva. Igualmente, ha querido tener unas palabras de cariño para Luisa, mujer de Germán y además, ha expresado su deseo de pronta recuperación a Vicente y Cristian, que resultaron heridos a consecuencia de ese servicio.

Las jornadas tienen como objetivo mostrar las funciones del Servicio Marítimo a través de la experiencia femenina, resaltar los referentes profesionales, reforzar su papel en todos los ámbitos --operativo, técnico y formativo--, y proyectar el compromiso institucional con la igualdad como parte de la evolución natural del Cuerpo.

Así, ha recordado que a lo largo de la historia se han formado 1.739 especialistas entre patrones, mecánicos marineros y personal de mantenimiento. Dentro de esta cifra, la presencia femenina, aunque aún reducida, es significativa y creciente, con 11 mujeres con titulación de patrón y 20 como mecánico marinero, reflejo de una incorporación progresiva a perfiles de alta cualificación, según ha señalado.

Mercedes González ha recordado que el día de hoy, se celebra, como estableció la Organización Marítima Internacional, el Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo. "Queremos destacar, visibilizar y conocer un poco mejor el papel y la experiencia de las mujeres del SEMAR", ha manifestado, antes de señalado que "aún no suman un número elevado ni representativo, sin embargo, están presentes en esta especialidad desde su mismo origen, tres años después de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil".

La directora general ha hecho referencia a varias mujeres guardias civiles que participan en estas jornadas, reconociendo a las mujeres del Servicio Marítimo como referentes, necesarias e imprescindibles para avanzar en la igualdad dentro de la institución. "Hemos tenido un pequeñito progreso en los últimos años, desde 2021, pero insuficiente. Debemos seguir avanzando en igualdad. En el Servicio Marítimo y en toda la Guardia Civil", ha afirmado

El programa de estas jornadas se articula en tres mesas redondas que abordan el papel de la mujer desde distintas perspectivas. Durante el primer bloque con una reseña histórica de la especialidad con la mujer como marco de referencia. La segunda mesa se denomina 'Voces en el mar, vivencias de mujeres a bordo de nuestras embarcaciones' y la tercera cuenta con mujeres profesionales del sector marítimo y se denomina 'Mujeres que hacen mar, retos y experiencias'.