Dos detenidos tras ser interceptados con 170 kilogramos de hachís por la carretera A-4 en Puerto Real (Cádiz)

Vehículo interceptado con cuatro fardos de hachís en la A-4 a la altura de Puerto Real. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a los dos ocupantes de un turismo como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, cuando fueron sorprendidos transportando 170,800 kilogramos de hachís ocultos en el interior de un vehículo circulando por la A-4 a la altura del término municipal de Puerto Real (Cádiz).

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, los hechos ocurrieron el 7 de abril cuando agentes pertenecientes al Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil interceptaron un vehículo para notificarle una infracción de tráfico en la AP-4 sentido Cádiz, en el término municipal de Puerto Real.

Una vez interceptado los agentes se percataron en el interior del vehículo transportaban cuatro fardos de hachís, con un peso de 170,800 kg. Además, el conductor fue sometido a las correspondientes pruebas de detección de drogas y de alcohol, arrojando un resultado positivo en drogas, por lo que también fue denunciado por infracción al artículo 14-1 de la Ley de Seguridad Vial, pendiente de confirmación por parte del laboratorio.

Tras la detención de ambos ocupantes como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, fueron trasladados a dependencias de la Guardia Civil de Jerez para la correspondiente instrucción de las diligencias, siendo posteriormente puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Puerto Real.