Finaliza el despliegue del Mando Componente Marítimo de la ARF de la OTAN liderado por España e iniciado en Rota (Cádiz)

Buque de mando 'Castilla'. - ARMADA ESPAÑOLA

ROTA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El 'Spanish Maritime Forces Headquarters' (SPMARFOR) de la Armada ha finalizado su despliegue al frente del Mando del Componente Marítimo (MCC) de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) de la OTAN, tras más de seis semanas de actividad operativa en el norte de Europa.

El despliegue comenzó el pasado 31 de enero, cuando el buque de mando 'Castilla', junto con la fragata 'Cristóbal Colón' y la Agrupación Anfibia Turca, zarpó desde la Base Naval de Rota (Cádiz), según ha informado este sábado la Armada española en un comunicado.

Durante este periodo, España ha ejercido el mando del Componente Marítimo de esta fuerza de alta disponibilidad de la Alianza, participando en el ejercicio 'Steadfast Dart 26', la actividad más visible de la OTAN en 2026.

Según subrayan desde la Armada, el 'Steadfast Dart 26' ha puesto a prueba la capacidad de la OTAN para desplegar sus fuerzas de reacción con muy poca antelación. Además, ha sido la primera vez que esta fuerza ha desplegado en el área de responsabilidad del Mando de Fuerzas Conjuntas a Brunssum, en el Mar del Norte, mar Báltico y en territorio alemán y danés.

Desde la Armada defienden que este ejercicio "ha demostrado cómo las fuerzas aliadas se integran rápidamente en una operación multidominio". En total, 15 buques han formado parte del MCC, procedentes de seis países aliados; en concreto, España, Turquía, Polonia, Francia, Alemania y Países Bajos, entre los que se encontraba la Agrupación Naval Permanente de la OTAN Nº1, al mando del contralmirante segundo comandante del SPMARFOR.

En total, el componente marítimo ha estado integrado por aproximadamente 2.500 marinos de once países aliados, lo que, según la Armada, "pone de manifiesto la cohesión aliada y la capacidad para operar conjuntamente".

Tras la finalización de 'Steadfast Dart 26', el MCC participó en el ejercicio alemán 'Northern Quadriga 26', que tuvo lugar principalmente en el Mar del Norte. Este ejercicio, organizado por Alemania como país anfitrión, estuvo centrado en la seguridad marítima, libertad de navegación, protección de líneas de comunicación y de infraestructuras críticas, y capacidad de control del mar.

Durante la fase de repliegue, el buque de mando 'Castilla' participó en el ejercicio OTAN 'Dynamic Guard 26', de nuevo junto con la Agrupación Naval Permanente de la OTAN Nº1. Este ejercicio, desarrollado en las costas noruegas, está orientado al combate de "alta intensidad", con la finalidad de "adiestrar a las unidades participantes en la defensa antimisil y la guerra electrónica".

Durante las seis semanas que ha durado el despliegue, las unidades navales han desarrollado operaciones en el Atlántico Norte, el Mar del Norte y el mar Báltico occidental, llevando a cabo un amplio abanico de actividades destinadas a "reforzar la seguridad marítima y la preparación operativa de la fuerza".

Este despliegue, según concluyen desde la Armada, "constituye una actividad real de vigilancia reforzada, transmitiendo un sólido mensaje de cooperación y unidad aliada, así como el compromiso español en la defensa de todos los aliados".