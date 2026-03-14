El gaditano Rubén Puerto correrá más de 200 kilómetros entre Cádiz y Huelva para visibilizar el daño cerebral adquirido

Archivo - Fachada del Centro Adacca Cádiz. A 11 de diciembre de 2024, en Chiclana, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El corredor jerezano Rubén Puerto va a llevar a cabo el reto solidario de recorrer más de 200 kilómetros durante siete etapas por las provincias de Cádiz y Huelva, todo ello con el objetivo de visibilizar la labor que realiza la Asociación de daño cerebral adquirido de Cádiz (Adacca) y sensibilizar a la sociedad sobre el impacto de esta lesión en las personas afectadas y sus familias.

Rubén Puerto ha contado a Europa Press que el llevar a cabo este reto surgió a raíz del accidente fortuito que sufrió su suegro en abril de 2024, que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico. Esto le permitió conocer la realidad de lo que esta lesión provoca una vez acaba el periodo hospitalario.

En una época donde lo digital predomina y es la vía preferente para obtener información y nuevos conocimientos, este jerezano ha hecho hincapié en que supo de la labor de Adacca a través de "un folleto" que vio en el hospital en el que estuvo ingresado su suegro.

Lo que busca Rubén con esta iniciativa es que la asociación sea "un recurso que esté a la mano", asegurando que "se pierde un poco la esperanza y el rumbo después de estos accidentes y nadie estamos exentos". Como ha dicho, "la gente no es consciente de que o te da un ictus o te das un golpe" que pueda generar un daño cerebral como le pasó a su suegro. "Nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento", ha aseverado.

La primera etapa de este reto será el 13 de abril, partiendo desde la plaza de San Juan de Dios de Cádiz capital sobre las 10,00 horas de la mañana, acompañado y arropado en sus primeros metros por usuarios y voluntarios de la asociación gaditana.

Con una media de unos 30 kilómetros diarios, Rubén Puerto recorrerá las distancias que separan Cádiz de Puerto Real, de Jerez de la Frontera y de Sanlúcar en sus primeros tres días. Ya el 16 de abril, cubrirá el tramo de la localidad sanluqueña con Matalascañas (Huelva) salvando una parte con las barcazas hacia Doñana. Mazagón, Aljaraque y, finalmente, Villablanca, serán los otros puntos a los que llevará su deseo de visibilizar a esta entidad y la realidad del daño cerebral adquirido.

El reto llegará a su fin el 19 de abril en Villablanca, pueblo del que es natural su suegro, la persona que le hizo conocer a Adacca y comprender la complejidad de esta lesión que "le puede pasar a cualquiera", como ha reiterado.

Cada etapa tendrá una duración estimada mínima de tres horas, con llegadas previstas aproximadamente entre las 13,00 horas, lo que permitirá que instituciones y ciudadanía puedan acompañar simbólicamente al corredor en los distintos municipios a los que se van a llegar con este reto, y que inicialmente se quiere que sea en los ayuntamientos.

Además de los más de 200 kilómetros que va a completar en siete días, entre el 13 y el 19 de abril, el reto busca también ayudar a recaudar fondos para la atención que presta esta asociación en la provincia de Cádiz y que necesita de recursos materiales para ello.

Corredor habitual de grandes distancias como maratones o ultramaratones, Puerto se está ya entrenando a conciencia con su compañero David, que le asistirá en bicicleta durante los siete días que dure su reto solidario, además de servir de apoyo moral, y junto a los integrantes del C.D. Maratón Puerto Real, entidad deportiva a la que pertenece y que también le ha prestado ayuda económica para sufragar algunos gastos derivados de la iniciativa.

Aunque son muchos kilómetros, la voluntad de aportar su granito de arena a esta entidad social es más fuerte, y espera que eso le lleve a completar con éxito la distancia prevista y también su deseo de hacer llegar a todo el mundo la labor de Adacca Cádiz y del daño cerebral adquirido.

ep