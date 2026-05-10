La Guardia Civil atiende a una joven de 26 años que había quedado inconsciente en El Puerto (Cádiz)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha atendido con urgencia a una joven de 26 años que había quedado inconsciente este sábado en El Puerto de Santa María (Cádiz).

En un mensaje emitido a los medios, la Benemérita ha concretado que varios efectivos del Servicio Marítimo Provincial de Huelva se han desplazado al Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz) a visitar y acompañar a los heridos en el fatídico suceso ocurrido pasado 8 de mayo en Huelva.

Tras acabar la visita, los agentes decidieron parar en la Venta El Cepo, situado en la carretera A-2078, para almorzar sobre las 16,00 horas. En ese lugar, fueron requeridos urgentemente por un trabajador al ver que una clienta, de 26 años, se había quedado inconsciente.

De manera inmediata, los agentes uniformados, le practicaron asistencia de primeros auxilios RCP, logrando que recuperara la consciencia al mismo tiempo que activaron los servicios médicos.