La Guardia Civil de Cádiz celebra su 182 aniversario en Chiclana con la inauguración de una rotonda

El alcalde de Chiclana, José María Román, la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Luis Martín Velasco, inaugurando rotonda en honor a Guardia Civil - AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha conmemorado este viernes su 182 aniversario en la localidad de Chiclana de la Frontera, donde se ha inaugurado una rotonda en homenaje a este Cuerpo en la intersección de las carreteras de La Barrosa y Sancti Petri.

El alcalde de Chiclana, José María Román, la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Luis Martín Velasco, han presidido el acto de inauguración de esta glorieta, así como el desfile de la Benemérica y el acto en honor a los caídos en la Plaza Mayor, ha indicado el Ayuntamiento de esta localidad.

A primera hora se ha llevado a cabo el acto de inauguración de la Glorieta de la Guardia Civil, que se ubica junto al antiguo cuartel, en la carretera de La Barrosa y acceso a Sancti Petri, y acto seguido se ha celebrado el desfile y el acto en honor a los caídos.

En este acto, se ha reconocido a los agentes que finalizan su servicio en el Cuerpo, así como a los Ayuntamientos de Grazalema y Ubrique y distintas entidades, entre ellas, Náuticas Gurri, esta última por rescatar a ocho inmigrantes en el mar.

El alcalde ha agradecido a la Subdelegación del Gobierno y a la Guardia Civil su implicación en esta jornada, en la que el Ayuntamiento ha querido "reconocer y mostrarle nuestra gratitud a la Benemérita y a todas las personas que han formado parte de la Guardia Civil en nuestro municipio".

Sobre la rotonda, ha señalado que está dedicada a todos ellos "por el esfuerzo durante tantos años por la seguridad de los chiclaneros y chiclaneras".

"La decisión de que la Guardia Civil fuera el Cuerpo que estuviera presente en Chiclana creo que fue muy acertada porque trabaja por nosotros, por la democracia y por la libertad", ha comentado Román, quien ha agradecido a la Benemérita que haya elegido Chiclana para conmemorar este 182 aniversario.

Por su parte, Luis Martín Velasco ha agradecido al Ayuntamiento de Chiclana "este bonito recuerdo" que "va a quedar grabado en nuestros corazones y nuestras imágenes cada vez que pasemos por esta rotonda", asegurando que es "el mejor homenaje que podemos tener", no solo "a los que estamos, sino también a los que vistieron el verde, que dieron lo mejor de su vida con otros medios y otros horarios que los que podemos disfrutar hoy".

También, ha continuado, "es un homenaje a los guardia civiles que están por llegar el día de mañana", añadiendo que "es muy importante" agradecer a Chiclana por tener "este detalle" con ellos.

La subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, ha destacado que este viernes "se hace realidad este compromiso de adquirió el alcalde con la Guardia Civil", siendo un día "importante" para Chiclana y para el Instituto Armado, que cumple 182 aniversario desde su creación, un tiempo que "casi se da la mano con el título de ciudad concedido a Chiclana hace 150 años".

Además, ha resaltado "el compromiso y el trabajo" de la Guardia Civil en materia de seguridad, al estar "siempre al servicio de la ciudadanía", para añadir que "este homenaje por parte del Ayuntamiento de Chiclana pone en valor el trabajo de la Guardia Civil en la ciudad".