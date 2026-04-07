Herido un padre y su hijo por quemaduras cuando manipulaban un bote de alcohol en su casa de Arcos (Cádiz)

Cocina afectada por las llamas en una vivienda de Arcos de la Frontera (Cádiz), donde han resultado heridos por quemaduras un padre y su hijo - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Un padre y su hijo han resultado heridos por quemaduras en brazos y pecho después de que el bote de alcohol que estaban manipulando se incendiase en su vivienda de Arcos de la Frontera, según ha apuntado como posible causa el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

En un comunicado, Bomberos ha señalado que la intervención se inició sobre las 20,40 horas del lunes 6 de abril por el aviso de un incendio en una vivienda de la calle Bambera, en esta localidad de la Sierra de Cádiz.

A la llegada de los efectivos del consorcio, el propietario de la vivienda y su hijo se habían ya desplazado a un Centro de Salud para ser atendidos por quemaduras en brazos y pecho.

Al parecer, estaban realizando "algún trabajo" y manipulando un bote de alcohol que se ha incendiado, provocándoles los citados daños corporales y propagándose el fuego hacia algunos elementos combustibles de la cocina, que ha sido la parte de la vivienda que se ha visto afectada por las llamas.

Los Bomberos han actuado en el lugar para extinguir el incendio y, posteriormente, ventilar la vivienda de humo, finalizando la intervención a las 21,15 horas con el regreso al Parque de Arcos.

Hasta el lugar se han desplazado tres efectivos y dos vehículos de Bomberos, en concreto, una autobomba rural pesada (R-25) y una autobomba urbana ligera (P-36).