Los hoteles de Cádiz superan los 274.000 turistas alojados en abril

Archivo - Detalle del cartel de un Hotel de Jerez de la Frontera (Cádiz) - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 31 May. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de la provincia de Cádiz alojaron en abril a un total de 274.352 turistas, de los que 91.858 eran de procedencia extranjera. Todo ellos realizaron hasta 705.240 pernoctaciones, lo que implica una estancia media de 2,6 días.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, la provincia recibió 17.850 turistas más que en el mismo mes de 2025, en un abril que ha coincidido con los días festivos de la Semana Santa y la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el circuito de Jerez.

A nivel andaluz, Cádiz se situó en el cuarto destino elegido por los visitantes por detrás de Málaga, Sevilla y Granada, aunque cabe resaltar que si se tienen en cuenta las pernoctaciones, la provincia gaditana superó a la granadina en más de 128.000.

Por zonas turísticas, los hoteles de la Costa de la Luz de Cádiz recibieron a 225.971 visitantes, sumando un total de 607.031 pernoctaciones en abril, unos datos que hacen que esta zona de la provincia sea la segunda con más turistas, siendo únicamente superada por la Costa del Sol en Málaga.

Si se tienen en cuenta los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones, Chiclana de la Frontera ocupa la novena posición de la lista andaluza. Los hoteles de esta localidad sumaron 58.430 turistas y 205.743 pernoctaciones, siendo la estancia media de 3,5 días.

En cuanto a puntos turísticos en general, Chiclana vuelve a ser el primer municipio de la provincia de Cádiz en esta lista, con esos más de 58.000 visitantes. A ella se suman, Cádiz capital con 29.834 turistas, Jerez de la Frontera con 27.593, Conil de la Frontera con 19.629, Tarifa con 15.535, y El Puerto con 15.301 turistas.