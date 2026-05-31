Inicia el plazo de inscripción para los cursos de natación de verano en Cádiz este lunes

Archivo - Actividad de natación. - DANIEL ZAMORA - Archivo

CÁDIZ 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto Municipal del Deporte, abrirá este lunes, 1 de junio, el plazo de inscripción para los cursos de natación del verano 2026 que se desarrollarán en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz durante los meses de julio y agosto.

Tal y como ha emitido el Consistorio gaditano en una nota, el IMD ofrece un "amplio abanico de actividades", como cursos de matronatación para niños de seis a 24 meses, cursos para benjamines --de dos a cuatro años--, escuela de natación (de cinco a catorce años), natación de adultos y veteranos, o gimnasia acuática. La mayoría de ellos se ofertan con carácter semanal o quincenal, excepto la gimnasia acuática, que es mensual.

Las personas interesadas pueden presentar su solicitud de forma presencial a partir de este lunes, 1 de junio, en las oficinas municipales de atención al usuario del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, en horario de 8,00 a 20,00 horas, así como en la piscina de Astilleros o el polideportivo El Náutico, en horario de 8,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas los lunes y jueves y de 8,30 a 14,00 horas los martes, miércoles y viernes.

En suma, la matrícula para estos cursos es de cinco euros para todas aquellas personas que no están inscritas en el IMD y cuenta con descuentos destinados a familias numerosas, mayores de 60 años, personas con discapacidad, estudiantes de la UCA o carné joven, así como los descuentos en relación a los ingresos de la unidad familiar con respecto al Iprem que recoge la Ordenanza Fiscal.