Investigado un hombre por tenencia ilícita de cinco tortugas africanas en una vivienda en Sotogrande en Cádiz

Ejemplares de tortugas africanas intervenidas en Sotogrande. - GUARDIA CIVIL

SAN ROQUE (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) han intervenido cinco ejemplares de tortuga africana de espolones (Centrochelys sulcata) en el interior de una vivienda situada en Sotogrande, en el término municipal de San Roque (Cádiz), por lo que está siendo investigado el presunto responsable como supuesto autor de un delito contra la flora y la fauna.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, la actuación se inició tras tener conocimiento de la posible presencia de animales salvajes en el interior de un inmueble. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron la existencia de cinco tortugas de gran tamaño, careciendo todas ellas de identificación individual, así como de la preceptiva documentación acreditativa de su procedencia legal y de la autorización para su tenencia.

La tortuga africana de espolones es una especie exótica cuya posesión y comercio están sometidos a control administrativo, debido a los riesgos ambientales y sanitarios que puede generar su tenencia irregular.

La Guardia Civil ha recordado que la ausencia de trazabilidad sobre el origen de estos ejemplares constituye, además, un factor de especial relevancia en la lucha contra el tráfico ilegal de fauna y en la protección de la biodiversidad.