Investigan a un motorista en Cádiz tras aparecer en vídeos en redes sociales conduciendo de forma temeraria

Archivo - Imagen de archivo de una motocicleta de la Guardia Civil de Tráfico - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁDIZ 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cádiz ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de conducción temeraria tras analizar unos vídeos colgados en redes sociales donde se aprecia al conductor circulando de forma temeraria en varias carreteras de la provincia gaditana.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, los videos fueron publicados en redes sociales el pasado 26 de octubre de 2025. En ellos se observa a un motorista realizando maniobras como un salto acrobático en una rotonda con la circulación abierta en la carretera A-2233, que discurre entre Conil de la Frontera y Barbate.

En otro vídeo se le veía haciendo "el caballito" por la carretera N-340, que va desde Chiclana de la Frontera a Algeciras, poniendo en ambos casos en grave peligro su vida así como la de los demás usuarios de la vía.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz, ha investigado al conductor del vehículo por un delito contra la seguridad vial recogido en el artículo 380 del código penal por conducción temeraria. Está castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

Desde el Instituto Armado se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, que ha considerado "pilar fundamental" de la seguridad pública, recomendando el uso de Alertcops, la plataforma digital que es el canal preferente para el envío de alertas, permitiendo una comunicación bidireccional con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante cualquier situación de riesgo o necesidad de asistencia.