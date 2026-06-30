Investigan a un motorista por circular a 171 km/h en un tramo limitado a 80 km/h de la autovía CA-31 en El Puerto

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil de Tráfico - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz está investigando al conductor de una motocicleta tras ser captado circulando a 171 km/h en un tramo limitado a 80 km/h de la autovía CA-31, en El Puerto de Santa María, por un cinemómetro instalado en vehículo oficial, en un punto de verificación de velocidad.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de abril durante un servicio de control de velocidad establecido en la carretera CA-31 con motivo de la celebración del Gran Premio de España de Motociclismo en el circuito de Jerez de la Frontera, ha indicado el Instituto Armado en una nota.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Unidades de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz ha investigado al conductor del vehículo por un delito contra la Seguridad Vial recogido en el artículo 379.1 del Código Penal por velocidad excesiva.

Así puede ser castigado con la pena de prisión de tres meses a seis meses o con multa de seis a doce meses o con la de trabajo en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha recordado que el exceso de velocidad reduce el tiempo de reacción, incrementa la distancia de frenado y multiplica la gravedad de los accidentes, y que conducir por encima de los límites aumenta exponencialmente el riesgo de muerte o lesiones graves.