Marlaska dice que Policía Nacional y Guardia Civil controlarán acceso y seguridad tras el acuerdo sobre Gibraltar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los periodistas antes de presidir en Algeciras el acto oficial de toma de posesión del nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado que el acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea y Reino Unido "es importante y una nueva etapa" y ha añadido que tanto Policía Nacional como Guardia Civil, "al incorporarse al espacio Schengen, realizarán las actividades que están diseñadas, evidentemente controlando el acceso y en esos términos garantizando la seguridad".

"Desaparece la Verja y lo que vamos a generar es ese marco necesario de convivencia, de cooperación y de repartir correctamente un desarrollo socioeconómico importante para toda la comarca", ha manifestado Marlaska a preguntas de los periodistas.

En este sentido, tras recordar que más de 15.000 hombres y mujeres del Campo de Gibraltar, principalmente de La Línea, trabajan en Gibraltar, ha afirmado que son conocedores --el Gobierno-- "de ese nexo y de esas relaciones sociales, económicas, que este acuerdo va a permitir si se quiere y desea profundizar".

Cabe recordar que el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha dicho este martes desde Bruselas que el Gobierno está trabajando para que el proceso para la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar esté "listo" ya el 10 de abril, por lo que se ha mostrado optimista en que este calendario se cumpla pese a que España no pueda "garantizar" los "ritmos" de los trabajos en el seno de la Unión.

La Comisión Europea trasladó en febrero los textos legales al Consejo y al Parlamento Europeo para concluir el proceso de ratificación, que requiere tanto de la adopción por parte de los Veintisiete como del consentimiento de la Eurocámara.

Por ello, y porque es un trámite que puede llevar tiempo, el Ejecutivo comunitario también pidió al Consejo que dé su visto bueno a la firma y aplicación provisional del Tratado, mientras los 27 y la Eurocámara culminan la ratificación definitiva.

El nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido busca completar el marco jurídico de las relaciones bilaterales establecido por el Acuerdo de Comercio y Cooperación que acordaron tras el Brexit, ya que Gibraltar no está cubierto por ese régimen, en vigor desde 2021.

Además, para que el acuerdo pueda entrar en vigor, aunque sea de forma provisional, es necesario que España y Reino Unido acuerden primero un "plan de ejecución" para la supresión de la Verja, uno de los puntos claves del tratado cerrado el pasado mes de diciembre.

Según consta en el artículo 7 del texto, "todas las barreras físicas se eliminarán de conformidad con el plan de ejecución contenido en el acuerdo administrativo pertinente entre Reino Unido, con respecto a Gibraltar, y el Reino de España".

Fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por Europa Press se han limitado a indicar que "el plan de implementación está en una fase de discusiones muy avanzadas" entre los dos gobiernos, sin aclarar cuándo podría estar listo o qué aspectos concretos incluye.