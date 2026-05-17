Más de 800.000 turistas visitaron la provincia de Cádiz en el primer trimestre del año

Archivo - Turistas pasean por la ciudad de Cádiz. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 17 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz recibió en el primer trimestre del año 2026 la visita de más de 800.000 turistas, lo que supone unos 55.000 más que en el primer cuatrimestre del pasado año (2025) y el segundo mejor de los últimos diez años, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press.

Según la serie histórica de los últimos diez años, desde 2016, el primer trimestre de este año es el segundo mejor, solo por detrás del año 2024, cuando se registraron 882.186 turistas. En tercer lugar se encuentra el primer trimestre de 2025, con 782.168, seguido de 2023 (766.025) y de 2019 (753.545).

En cuanto a estancia media de los turistas, la provincia registra una media de 4,2 días, siendo la tercera provincia andaluza donde más tiempo permanecen los turistas de media, solo por detrás de Málaga, con 8,6, y Almería (5,6) y por delante de Huelva (3,6) y Sevilla (3,3).

En gasto medio por turista, la provincia registra un gasto de 85,8 euros, siendo Granada la provincia donde el turista realiza un gasto medio más elevado, con 103,2 euros, por delante de Jaén (95,7) y Sevilla (89,7). No obstante, la provincia, que aparece tercera en gasto, se sitúa por encima de la media andaluza, que está en 84,6 euros.