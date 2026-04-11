Navantia defiende que actúa, en "todo momento, conforme a la legalidad vigente, incluido el convenio colectivo"

Archivo - Astilleros de Navantia en Puerto Real (Cádiz) - NAVANTIA - Archivo

CÁDIZ 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Navantia ha defendido este sábado que actúa, en "todo momento, conforme a la legalidad vigente, incluido el convenio colectivo" acordado con la representación" de los trabajadores.

Fuentes de Navantia se han pronunciado así después de que la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, haya lamentado este sábado que Navantia le haya negado el acceso las instalaciones de la empresa pública en San Fernando (Cádiz), donde se encuentran acampados los dos sindicalistas del Metal que denuncian la existencia de supuestas "listas negras". Además, Montero ha exigido responsabilidad e implicación a las organizaciones gubernamentales, como la Junta y el Gobierno central, para acabar con esta situación y que actúen para garantizar que Navantia "cumpla con la ley".

En relación con la situación de las dos personas que se encuentran en la parte superior de una grúa en el astillero de San Fernando, fuentes de Navantia han trasladado a Europa Press que "todas las actuaciones tienen como primer objetivo preservar su seguridad", y que se les está facilitando alimentos, agua y mantas, así como baterías portátiles para emergencias y "también los han visto los servicios mínimos de la compañía".

"Nos consta, porque así lo han dicho en un vídeo, que han recibido al menos una oferta de trabajo para la provincia de Cádiz desde que comenzó esta situación", según Navantia, que ha añadido que en la empresa "no hay listas negras por actividad sindical".

Han señalado que el acceso a la plantilla de Navantia se hace mediante un "proceso reglado y acordado con la parte social para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Las mismas fuentes han indicado que, en cuanto a la contratación de industrias auxiliares, tampoco hay "listas negras" las hay: "Navantia contrata servicios y no decide qué personas los realizan, más allá del respeto a la legalidad en lo relativo a los trabajadores subrogables".