Las obras del nuevo Centro Municipal para Portuenses sin Hogar en El Puerto (Cádiz) entran en su fase final

El alcalde de El Puerto en el Centro Municipal para Portuenses sin Hogar. - AYUNTAMIENTO EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por la concejal de Bienestar Social, Carmen Lara, y responsables de la empresa BOOM AEC S.L., ha visitado las obras del nuevo Centro Municipal para Portuenses sin Hogar, que se está habilitando en las instalaciones del antiguo Centro de Emergencia Social de la calle Acuario, en La Florida, y se encuentran en su fase final.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde ha comprobado el "buen ritmo" de unos trabajos que se encuentran ya en su fase final y que permitirán dotar a la ciudad de un recurso residencial "moderno, estable y adaptado a las necesidades actuales de atención social".

El nuevo centro contará con 22 habitaciones y espacios comunes completamente renovados, diseñados para favorecer no solo el alojamiento temporal, sino también el acompañamiento integral, la recuperación personal y la inserción social. El proyecto, según ha explicado el Ayuntamiento, responde a un modelo de intervención más personalizado y orientado a ofrecer estabilidad y nuevas oportunidades a personas en situación o riesgo de exclusión social.

Germán Beardo ha destacado que siguen "cumpliendo el compromiso de reforzar los recursos sociales de la ciudad y mejorar la atención a quienes más lo necesitan". Asimismo, ha subrayado además que esta actuación "supone un paso importante para dignificar la atención social y fortalecer la red asistencial municipal con instalaciones permanentes y preparadas para dar respuestas eficaces a los portuenses".

Por su parte, Carmen Lara ha señalado que este proyecto representa "un avance decisivo para garantizar una atención más humana y cercana a las personas sin hogar", reafirmando el compromiso municipal con la inclusión social y con el objetivo de no dejar a nadie atrás.

La concejal ha explicado además que el nuevo centro permitirá desarrollar programas de intervención individual y grupal centrados en la estabilidad personal, la prevención de recaídas en situaciones de sinhogarismo y la mejora de aspectos fundamentales como la salud, el acceso al empleo, la autonomía personal y la participación social.

El Ayuntamiento ha señalado que mantendrá este recurso durante al menos 20 años dentro de la red municipal de atención social. La actuación cuenta con una inversión total de 305.225 euros, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos NextGenerationEU (249.254 euros) y aportación municipal.