Pau Gasol impulsa con su fundación un torneo de golf solidario con deportistas y líderes empresariales en Cádiz

Archivo - Pau Gasol, presidente de Gasol Foundation, en un momento del Gasol Foundation Golf Experience, celebrado el pasado octubre de 2025 en Boadilla del Monte (Madrid). ARCHIVO. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

CÁDIZ 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Gasol Foundation, entidad impulsada por Pau Gasol y Marc Gasol, va a organizar una nueva edición de su torneo solidario de golf, el Gasol Foundation Golf Experience, que se celebrará del 12 al 14 de junio en La Hacienda Links Golf Resort en La Línea de la Concepción )(Cádiz), una iniciativa que reunirá durante tres días a deportistas y líderes empresariales en una propuesta que combinará solidaridad, competición y networking de alto nivel.

El programa se desarrollará en torno a diferentes jornadas de golf, complementadas con espacios diseñados para fomentar la conexión entre los asistentes en un entorno cuidado y exclusivo, como ha indicado la fundación en una nota.

El torneo nace con el objetivo de recaudar fondos para impulsar los programas de la Gasol Foundation, centrados en la promoción de hábitos de vida saludables y la reducción de las desigualdades en salud infantil.

El evento refleja los cuatro pilares de la salud que promueve la Gasol Foundation, como son la actividad física, las horas y la calidad del sueño, la alimentación equilibrada y el bienestar emocional.

"Esta edición refleja lo que queremos construir desde la fundación: un espacio donde deporte, compromiso social y colaboración se unen para generar un impacto real. Más allá del torneo, es una oportunidad para crear alianzas con propósito y mejorar la vida de muchos niños y niñas y sus familias", ha explicado Pau Gasol.

El Gasol Foundation Golf Experience es un torneo de golf exclusivo que combina deporte, solidaridad y alto impacto mediático, impulsado por la Gasol Foundation junto con su presidente y cofundador, Pau Gasol. Se trata de una experiencia que reúne a deportistas de élite y líderes empresariales comprometidos con la promoción de la salud infantil.

Este 2026 se celebra la segunda edición de una iniciativa que busca generar un impacto real en la vida de las personas.

En ese sentido, se ha señalado la "especial relevancia" de la labor de la fundación en España, donde uno de cada tres menores presenta exceso de peso, una problemática que se aborda desde hace más de una década mediante la transformación de los entornos en los que crece la infancia.

Según resultados del estudio Pasos en población de 8 a 16 años, en Andalucía, la situación es "aún más preocupante", con un 38,8% de los menores con exceso de peso, por encima de la media nacional (34,7%). En concreto, el 21,9% tiene sobrepeso, el 13,6% obesidad y un 3,3% padece obesidad severa, más del doble que a nivel nacional en esta última categoría (1,6%), ha señalado la entidad de Gasol.

La Encuesta Nacional de Salud confirma esta tendencia, situando la prevalencia de obesidad tanto en población infantil como adulta por encima de la media estatal.

La Gasol Foundation ha agradecido el respaldo de la Junta de Andalucía por su compromiso con esta iniciativa solidaria, además de reconocer el apoyo de la Diputación de Cádiz y la implicación del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, cuyo respaldo está siendo "clave" para impulsar esta nueva edición del torneo benéfico de golf.

De igual modo, ha puesto en valor la colaboración de Sierra Blanca Estates y Nike, aliados con la promoción de hábitos de vida saludables, además del apoyo de Jaguar Grupo Festina, A7GR, Vitbio, Elegant Supreme y Fairmont Residences, cuya implicación contribuye al crecimiento y la proyección del evento.