Piden la retirada de una imagen de Juan Carlos Aragón en un centro cívico de Puerto Real tras denuncia por malos tratos

Acto de revelación de la imagen en homenaje a Juan Carlos Aragón en el centro cívico del Río San Pedro, en Puerto Real, en mayo de 2021. ARCHIVO - PLATAFORMA VECINAL RÍO SAN PEDRO

PUERTO REAL (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El grupo de Andalucía Por Sí (AxSí) en el Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción de urgencia para retirar y destruir la imagen de homenaje dedicada a Juan Carlos Aragón colocada en el centro cívico de la barriada del Río San Pedro, todo ello después de que se conociera la sentencia contra el autor de Carnaval por malos tratos a su ex pareja, que ha generado una sucesión de peticiones similares en Cádiz capital, como la suspensión de su estrella en el Falla o la solicitud de cambio de nombre de un colegio.

En la red social Facebook, recogida por Europa Press, la plataforma vecinal Río San Pedro ha reconocido que la imagen en homenaje al autor "está de más" en este barrio de Puerto Real, solicitando públicamente al Ayuntamiento que se retire de la fachada del centro cívico.

En un comunicado, el grupo andalucista ha aclarado que la medida no busca valorar la trayectoria cultural o carnavalesca del autor, sino que considera que "las administraciones públicas deben actuar con coherencia y ejemplaridad en la lucha contra la violencia machista", habida cuenta de los hechos dados a conocer este fin de semana en Cádiz.

Alfredo Fernández, portavoz de AxSí en Puerto Real ha manifestado que los edificios y espacios públicos "deben ser compatibles con la defensa de los derechos de la mujer y su integridad física" ya que estos lugares "representan a toda la ciudadanía". Así, ha aseverado que "mantener este tipo de reconocimientos tras trascender los hechos sentenciados supone un sufrimiento a las víctimas de estos hechos".

El homenaje, consistente en una placa e imagen en la barriada del Río San Pedro, fue instalado en mayo de 2021 a propuesta del colectivo vecinal y con los correspondientes permisos municipales. A este respecto, la formación considera "imprescindible" retirar estos honores al resultar "incompatibles con los principios institucionales de igualdad y no violencia".

La moción presentada por Andalucía Por Sí contempla, además de la retirada inmediata de la imagen, que el Ayuntamiento de Puerto Real "ratifique su compromiso con la erradicación de la violencia machista y la defensa de espacios públicos libres de reconocimientos contrarios a estos valores".

"Con independencia de que un autor, por brillante que sea su obra, no haya predicado con el ejemplo de las coplas que interpreta, ello no puede edulcorar la realidad de sus acciones contrarias a la libertad de la mujer y al respeto, sea cual sea la forma de ejercer la violencia machista, generando más sufrimiento en sus víctimas al ver plasmado su nombre propio en espacios que son de todos", ha argumentado el portavoz andalucista.