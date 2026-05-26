La Junta apoya el cambio de nombre del colegio Juan Carlos Aragón que va a promover el Ayuntamiento de Cádiz

Archivo - Fahada de la Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía apoya la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Cádiz de renombrar al colegio Juan Carlos Aragón tras la polémica desatada este fin de semana en la ciudad al hacerse pública una sentencia por malos tratos del autor de Carnaval a su ex pareja cuando iba a destaparse una estrella en la puerta del Gran Teatro Falla en homenaje a Aragón.

De esta manera lo han señalado fuentes de la administración andaluza a Europa Press, que han indicado también que se respaldan esta decisión y se suman a ella.

No obstante, estas mismas fuentes han recordado que existe un procedimiento para llevar a término el cambio de nombre de un centro educativo, en este caso el colegio gaditano en memoria del autor, que suele pasar por varios pasos previos antes de que la Consejería de Educación apruebe la modificación.

En concreto, este procedimiento se detalla en el artículo 18 del Decreto 328/2010, y se inicia habitualmente con un acuerdo del Consejo Escolar, que aprueba una nueva denominación del centro, la cual se presenta a la dirección del colegio y esta la trasladada a la Delegación Territorial de Educación. Además, los pasos incluyen un informe favorable del Ayuntamiento de Cádiz, llegando finalmente a la resolución de la Junta.

En el caso del colegio Juan Carlos Aragón, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ya anunciaba ayer que el jueves llevarían a pleno el pedir al Consejo Escolar que revise la decisión del nombre del colegio en memoria del autor, apostando por renombrar este espacio, quedando por determinar cómo se llamaría entonces este centro educativo.