Plataforma antidroga defiende por un estatus especial para La Línea (Cádiz) tras fin de la frontera con Gibraltar

Obras en la zona fronteriza de Gibraltar con España para el derribo de la verja. A 1 de abril de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). - Nono Rico / Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, ha defendido "un estatus especial" para La Línea de la Concepción que "corrija" las posibles desigualdades que puedan surgir con la colonia británica una vez que desaparezca la Verja entre ambos territorios como parte del acuerdo alcanzado entre Reino Unido y la Unión Europea, cuya aplicación se ha retrasado al 15 de julio, y que hará que este municipio gaditano tenga "un gasto añadido" en cuestiones por ejemplo como la limpieza de sus calles.

"Siempre hemos dicho con lo de la prosperidad compartida, que la letra está muy bien, pero tenemos que ver cuál es la música", ha comentado en declaraciones a Europa Press, reclamando a los partidos políticos que, dentro de las inversiones que hay que hacer, se tenga "un especial interés en esas inversiones" para La Línea.

Como parte del movimiento social de la comarca, su entidad ha participado en los distintos encuentros celebrados para abordar el tratado de Gibraltar. A este respecto, ha defendido que "siempre" han entendido que la llamada prosperidad compartida "es una magnífica idea, fundamentalmente porque entendemos que lo que se pretende es que a ambos lados de la Verja esto suponga una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos".

Así, ha manifestado que, además mejora para la comarca campogibraltareña, "habrá que buscar una fórmula que sea generosa con el municipio de La Línea" para "ayudarle económicamente a esto que le va a llegar", con un mayor tránsito de personas y la consecuencia de ello con más seguridad y más limpieza.

Sobre el retraso de la aplicación del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido, que redefine la relación del bloque comunitario con Gibraltar y derribará la Verja, ha convenido que esto puede ayudar a que "vayan madurando" estas cuestiones que afectan al municipio de La Línea, que hace frontera con el Peñón.

También ha reconocido que este no es el primer retraso en la aplicación que se conoce, asegurando que "prefiere" que se atrase la retirada de la Verja a desmantelarla "sin las garantías" para el tránsito de las personas que van moverse libremente por la frontera, como la clarificación de los nuevos controles biométricos en el puerto y el aeropuerto de Gibraltar.

"Prefiero que se atrase a que se haga una implantación deprisa y corriendo, que pueda generar algún tipo de circunstancia que no nos gusta a ninguno", ha aseverado Franciso Mena, quien ha esperado a que se tengan "todas las garantías" al respecto.

En esta línea ha señalado que este retraso también va a permitir que se aclaren otras cuestiones apenas reflejadas en el acuerdo como la situación de las pensiones para los trabajadores transfronterizos, de tal manera que esa prosperidad "sea compartida" y "no beneficie nada más a un lado de la Verja", algo que en su opinión "es la voluntad que tiene este tratado".