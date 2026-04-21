La Policía Local de El Puerto (Cádiz) incorpora 75 cámaras personales para reforzar la vigilancia durante la motorada

El alcalde de El Puerto (Cádiz), Germán Beardo, junto al teniente de alcalde de Seguridad y Policía Local, Jesús Garay, y el inspector de la Policía Local, José Antonio Romero Mellado, en la recepción de 75 cámaras corporales para la Policía. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha supervisado junto al teniente de alcalde de Seguridad y Policía Local, Jesús Garay, y el inspector de la Policía Local, José Antonio Romero Mellado, la incorporación de las 75 nuevas cámaras corporales (body cams) que se estrenan en el dispositivo especial de la motorada y que llevarán los agentes ya desde este mismo martes.

En total se han adquirido 75 cámaras corporales de audio y vídeo, modelo Transcend Drive Pro Body 10, que permiten la grabación objetiva de las intervenciones policiales, reforzando la protección de los agentes y la seguridad de los vecinos del municipio, como ha indicado el Ayuntamiento de El Puerto en una nota.

La implantación de este sistema responde al doble objetivo de mejorar la capacidad operativa de la Policía Local y de reforzar la transparencia en sus actuaciones. En ese sentido, se ha señalado que la grabación objetiva de las intervenciones aporta "una mayor garantía institucional" y facilita la rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones de los agentes.

Las grabaciones obtenidas tienen valor como prueba documental en procedimientos judiciales y administrativos, lo que refuerza la protección jurídica tanto de los agentes como de los ciudadanos ante posibles denuncias o controversias. A ello se suma un efecto disuasorio, ya que la presencia visible de la cámara contribuye a reducir situaciones de tensión y favorece la desescalada de conflictos durante las intervenciones.

Las cámaras corporales también permiten mejorar la formación interna del cuerpo policial, ya que el análisis posterior de las intervenciones facilita la revisión de actuaciones y la detección de áreas de mejora, contribuyendo a elevar el nivel de profesionalidad del servicio.

Germán Beardo ha destacado que esta inversión refleja "el compromiso" de su gobierno con una Policía Local "cercana, moderna y equipada con los mejores medios" para garantizar la seguridad de todos los vecinos "con eficacia, transparencia y profesionalidad".

Los agentes de la Policía Local han recibido formación específica para el uso responsable y adecuado de estos dispositivos, que se integran como una herramienta de apoyo en el mantenimiento de la convivencia, la legalidad y la seguridad pública.

El modelo adquirido, Transcend Drive Pro Body 10, destaca por sus prestaciones técnicas avanzadas, entre las que se incluyen un amplio ángulo de visión de 160 grados, grabación en alta definición con audio, sistema de visión nocturna mediante infrarrojos, autonomía mínima de ocho horas, almacenamiento seguro y encriptado, así como resistencia a golpes, agua y polvo, lo que garantiza su operatividad en condiciones exigentes de servicio, ha detallado el Ayuntamiento.

También incorpora un sistema de anclaje giratorio de 360 grados que permite una fijación segura y versátil durante la intervención policial.

La adquisición se ha realizado mediante contrato menor de suministro conforme a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, siendo adjudicada a la empresa andaluza Sector 112 SL, especializada en soluciones para la seguridad pública y con acreditada experiencia y solvencia técnica en el sector.

El suministro se ha completado con la entrega de las 75 unidades en dependencias de la Policía Local, junto con el software de gestión, accesorios y manuales necesarios para su correcta operatividad.