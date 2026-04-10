PP Cádiz exige a Montero que "pida perdón" por la dependencia: "Tiene una mochila de la que no podrá desprenderse"

Archivo - La diputada Ana Maestre durante una intervención en el Parlamento. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Municipal del PP de Andalucía y candidata número dos a las elecciones del 17M, Ana Mestre, ha exigido a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que "antes de hablar de dependencia, pida perdón a las personas dependientes andaluzas a las que, según ha señalado, ha tratado con desdén tanto durante su etapa en el Gobierno andaluz como cuando fue ministra de Hacienda". Además, ha advertido de que Montero "arrastra una mochila de la que no podrá desprenderse en un mes".

En este sentido, ha criticado que, como responsable de Hacienda, "firmó con el Gobierno vasco el pago del 50% de la dependencia al País Vasco, algo que ha negado de forma sistemática a Andalucía". Asimismo, ha recordado que, cuando se ha reclamado en el Parlamento andaluz que el Estado financie el 50% de la dependencia en Andalucía, "como ocurre con el País Vasco, el Grupo Parlamentario del PSOE ha votado en contra".

De esta forma, ha asegurado que "para Montero, queda claro que las personas dependientes del País Vasco son de primera y las personas dependientes de Andalucía son de segunda". Asimismo, ha insistido en que "mientras formaba parte del Gobierno de Andalucía, Montero no hizo nada de lo que ahora propone para la Dependencia".

En este sentido, ha subrayado que durante su etapa como consejera de Bienestar Social en el Gobierno andaluz entre 2013 y 2014, etapa en la que ostentó la competencias sobre Dependencia, "lo que hizo fue expulsar a 22.000 andaluces del sistema de la Dependencia".

Mestre también, ha recordado que "en los años en los que Montero estaba en el Gobierno andaluz del PSOE, se llegó a esperar 1.275 días, o lo que es lo mismo, tres años y medio para tener la Dependencia, mientras que con el Gobierno de Juanma Moreno se ha reducido ese tiempo en más de dos años".

Del mismo modo, ha señalado que "entre 2007 y 2018, el PSOE en Andalucía mantuvo congelado el precio/hora de la Ayuda a Domicilio, mientras que desde que gobierna Juanma Moreno, se ha incrementado en un 34,3 por ciento".

Ante ello, ha concluido que "ni como ministra ni como consejera, Montero hizo nada por mejorar la vida de las personas dependientes en Andalucía, sino todo lo contrario", por lo que ha considerado "que Montero tiene cero credibilidad para hablar de Dependencia".

Ante ello, ha concluido que "ni como ministra ni como consejera, Montero hizo nada por mejorar la vida de las personas dependientes en Andalucía, sino todo lo contrario", por lo que ha considerado que "no tiene credibilidad para hablar de dependencia".

Por último, ha insistido en que "el movimiento se demuestra andando" y que Montero "arrastra una mochila de la que no podrá desprenderse en un mes". Así, ha añadido que "su gestión tanto como consejera en Andalucía como ministra no ha beneficiado a Cádiz ni a Andalucía, algo que es de sobra conocido", y ha remarcado que "ha legislado en los últimos años en contra de su propia tierra".