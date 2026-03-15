El PP de Cádiz solicitará en Pleno de Diputación al Gobierno una financiación igualitaria y justa para las comunidades

Archivo - El portavoz del PP en la Diputación, Juancho Ortiz. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Cádiz pedirá en el Pleno ordinario del próximo miércoles, 18 de marzo, que el modelo de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda no se base en acuerdos bilaterales o privilegios que perjudiquen a Andalucía y rompan el principio de igualdad. Además, solicitará al Gobierno de España que impulse de manera urgente una reforma del sistema de financiación local que incremente de forma más igualitaria y justa las transferencias a los ayuntamientos.

En una nota del PP provincial, han señalado que a principios de enero, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó un nuevo modelo de financiación con criterios de reparto entre las comunidades autónomas "muy beneficiosos para el independentismo catalán y encaminado a facilitar la aprobación de los presupuestos de Cataluña al socialista Salvador Illa".

Para el portavoz del PP en la Diputación, Juancho Ortiz, esta medida además de "romper el principio de igualdad establecido en la Constitución", afirma que "para la provincia de Cádiz supone menos inversión, ralentización de proyectos y un deterioro de los servicios públicos. El modelo 'Montero' limita la capacidad de las comunidades para mantener prestaciones esenciales como la sanidad, la educación, la asistencia social o el sistema de Dependencia".

En la moción que se llevará a Pleno, se indica que los ciudadanos andaluces recibirán 143 euros menos que la media nacional, una brecha que aumenta si la comparación se realiza con comunidades mejor financiadas. Un andaluz percibiría 389 euros menos que un catalán, de manera que la financiación por habitante sería de 3,8 puntos por debajo de la media y 10,4 menos respecto a Cataluña.

Una situación que se "agravaría" al no haberse reformado el modelo de financiación local. Las entidades municipales de la provincia de Cádiz necesitan "recibir una inversión suficiente, estable y justa para que puedan prestar servicios públicos esenciales, siempre en condiciones de igualdad. Deben tener una mayor participación en los ingresos del Estado y un sistema de financiación que no dependa de pactos políticos", ha aseverado Ortiz.

El portavoz popular ha concretado que la ministra de Hacienda no ha sido capaz de presentar siquiera los Presupuestos Generales del Estado los últimos tres años, con lo que "incumple sistemáticamente" un mandato constitucional. "Montero va de fracaso en fracaso. No aprobó la senda de estabilidad presupuestaria o la condonación de la deuda, y su modelo de financiación nace muerto. No le importan los gaditanos ni los andaluces, tan sólo quiere contentar al independentismo catalán", ha finalizado Ortiz.