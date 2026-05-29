PP-A exige a Montero "explicaciones por la corrupción en PSOE": "Tiene las manos achicharradas y tiene que dar la cara"

La vicesecretaria de Política Municipal del PP-A, Ana Mestre, este viernes en Cádiz - PP ANDALUZ

CÁDIZ 29 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Política Municipal del PP-A, Ana Mestre, ha criticado este viernes que la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se encuentre "desaparecida" en lugar de ofrecer "explicaciones a los andaluces" sobre la "corrupción" que rodea al PSOE.

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Mestre ha considerado que Montero debe esas explicaciones a los andaluces tras haber perdido su confianza durante la campaña de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo.

Ha subrayado que Montero no puede seguir sin "dar respuesta a los andaluces": "Todos sabemos que tiene las manos achicharradas, pero la cara la tiene que dar". "No puede eludir ni un día más sin dar explicaciones a los andaluces", ha apuntado.

Mestre ha planteado "dónde está la mujer más poderosa de la democracia española tras el 17 de mayo y tras la montaña de corrupción que sepulta al Partido Socialista".

En este sentido, ha recordado que Montero "pedía a los andaluces su confianza y que se la votara" y, "a día de hoy", tras una reunión "de la que salió por la puerta de atrás" después del 17 de mayo, "no se sabe nada de ella".

"Pedía la confianza de los andaluces y hoy los andaluces le pedimos explicaciones, que hable, que se posicione y que nos explique qué está sucediendo en el PSOE", según ha manifestado la dirigente del PP-A, para quien la dirigente del PSOE-A debe explicar también "cuáles son sus acciones a futuro en nuestra tierra".

"Estamos asistiendo a un retroceso democrático muy preocupante en nuestro país", impulsado por un Ejecutivo que, según ha indicado, "se dedica a perseguir" y a "investigar a jueces, a fiscales, a mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a periodistas" cuando no coinciden con las posiciones del Gobierno de España.

A juicio de Mestre, "España grita y clama transparencia, claridad y contundencia ante la corrupción" y ha dicho que Montero "no puede aplicar la técnica del avestruz" ni "esconder la cabeza bajo tierra". "La cara la tiene que dar y no puede eludir ni un día más sin dar explicaciones a los andaluces", ha recalcado.

Para Ana Mestre, el Gobierno de Pedro Sánchez, "doblegado a los independentistas, bloquea el devenir, el futuro y el progreso de nuestro país", ya que ha sido "incapaz" de aprobar Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha insistido en que es fundamental que Montero aclare "la circunstancia que estamos viviendo en nuestro país" y transmita a todos los españoles si el PSOE apoya "los valores democráticos" y "la transparencia con contundencia" o si va a continuar "inventándose infinidades de teorías ante los múltiples casos de corrupción que estamos viviendo en nuestro país".

Mestre ha rechazado que se intente presentar esta situación como "un contubernio contra Pedro Sánchez": "Aquí no hay contubernio ninguno, sino un gobierno que está aplicando cualquier técnica para mantenerse en el poder" y "para enriquecerse según todos los casos que estamos viendo".

Ha señalado que, a la vista de "los mensajes", "las agendas", "la actividad que han llevado a cabo" y "las reuniones", "al final, todo apunta a que todos se conocían" y "a que el primero que lo conocía todo era ese número uno".

Mestre ha indicado que "todo lo que no sea dar explicaciones es ser cómplice de lo que está sucediendo", al igual que están siendo "cómplices los socios del Ejecutivo" y "los socios del PSOE en el Gobierno", que "un día ponen unas premisas para mantener el pacto y otro día ponen otras en función a cómo avanzan los casos de corrupción".

Frente a ello, ha reivindicado la posición del PP de Andalucía "desde el gobierno de la moderación y del diálogo, de la transparencia y de la contundencia".