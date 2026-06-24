El PP pedirá al Gobierno más plazas de examinadores de la DGT ante el "colapso" de las autoescuelas de Cádiz

Archivo - Imagen de archivo de una protesta de coches de autoescuelas. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado que solicitará en el Pleno ordinario de este jueves al Ministerio del Interior la convocatoria urgente de un número suficiente de plazas de examinador de la DGT para dar "respuesta inmediata al grave colapso" que sufren las autoescuelas de Cádiz y de la Bahía.

En una nota, ha señalado que además, pedirá que adopte las medidas estructurales necesarias que corrijan la estacionalidad del servicio, mejorando sus retribuciones y garantizando la atención y evaluación continua de todas las personas que necesitan obtener su permiso de circulación a corto plazo.

Igualmente, ha indicado que en la propuesta se solicitará también a la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz la articulación de un calendario extraordinario de exámenes de contingencia en la Bahía de Cádiz para desatascar de inmediato las listas de espera actuales.

En la moción, el PP recuerda que la Asociación Gaditana de autoescuelas de la Bahía de Cádiz ha puesto de manifiesto en varias ocasiones "la acuciante falta de examinadores por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), situación que se ha agravado drásticamente en los últimos meses". "Esta carencia de personal estatal está provocando un colapso sistemático en el sector de la formación vial, con demoras insostenibles que superan varios meses de espera para poder acceder a la realización del examen práctico de conducir", añaden.

Según indican, "la drástica disminución en el número de exámenes programados mantiene actualmente a casi 3.500 alumnos en lista de espera en los municipios de la Bahía de Cádiz, una cifra que se dispara hasta los 10.000 afectados en el conjunto de la provincia, registrándose retrasos flagrantes de hasta ocho meses para obtener una cita".