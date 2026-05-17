La provincia de Cádiz cerró abril con 32.234 empresas en la Seguridad Social, lo que suponen 197 más que hace un año

Archivo - Trabajadores de la construcción. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 17 May. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el mes de abril de 2026 con un total de 33.234 empresas inscritas en la Seguridad Social, de las cuales la mayoría, un total de 16.337, están compuestas por una o dos personas asalariadas y 119 con 250 o más asalariados, lo que suponen 396 empresas más con respecto al mes anterior y 197 más que en el mismo mes del pasado año 2025.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press, actualmente 7.146 pertenecen a comercio al por mayor y al por menor, 5.727 a hostelería, 3.071 a construcción, 1.917 de actividades profesionales, científicas y técnicas, 1.746 de transporte y almacenamiento, 1.472 de actividades administrativas y servicios auxiliares o 1.403 de actividades sanitarias y de servicios sociales.

Además, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia, el sector industria terminó abril con 39.788 empresas inscritas en la seguridad social, mientras que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acabó con 12.145 y el sector servicios, el más numeroso, finalizó abril con 263.842 empresas.

Por su parte, el total del número de trabajadores ascendió en el mes de abril a 340.731 en Cádiz, la mayoría de ellos en el sector servicios (263.842), con 48.510 en comercio al por mayor y al por menor, 46.768 en la hostelería, 45.266 en actividades sanitarias y de servicios sociales, 41.871 en educación o 26.312 en actividades administrativas y servicios auxiliares.

En el sector industria se sitúan un total de 39.788 trabajadores, de los que 33.415 pertenecen a la industria manufacturera y 5.420 a la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Por su parte, 24.956 trabajan en el sector de la construcción y 12.145 en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.