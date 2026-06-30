El Puerto (Cádiz) constituye la Asociación de Hosteleros y Empresarios del Casco Histórico para revitalizar el centro

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, junto al teniente de alcalde de Comercio y Hostelería, David Calleja, en la presentación oficial de la Asociación de Hosteleros y Empresarios del Casco Histórico de El Puerto de Santa María. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, junto al teniente de alcalde de Comercio y Hostelería, David Calleja, ha acompañado este martes a los empresarios y hosteleros del centro de la ciudad en la presentación oficial de la Asociación de Hosteleros y Empresarios del Casco Histórico de El Puerto de Santa María, celebrada en el Palacio de Araníbar.

La entidad, ya constituida legalmente, nace con el objetivo de representar al sector, fortalecer el tejido empresarial del centro y convertirse en un interlocutor con el Ayuntamiento para seguir avanzando en la revitalización del centro de la ciudad, según ha explicado el Consistorio en una nota.

Beardo ha felicitado a los empresarios por su capacidad de organización y por dar un paso adelante "que demuestra el compromiso del sector con el presente y el futuro del casco histórico". El alcalde ha destacado que "cuando la iniciativa privada se une para construir ciudad, el Ayuntamiento tiene la obligación de estar a su lado. Esta asociación será una herramienta fundamental para seguir avanzando juntos en la transformación del centro histórico, impulsando su actividad económica, su atractivo turístico y su calidad urbana".

El regidor ha recordado que el centro histórico constituye una "prioridad" para el equipo de Gobierno y que, junto a las inversiones públicas que se están desarrollando para recuperar espacios patrimoniales, mejorar plazas y calles, renovar infraestructuras y poner en valor el patrimonio de la ciudad. "Queremos un casco histórico cada vez más vivo, con más actividad durante todo el año, más oportunidades para emprender y generar empleo. La hostelería y el comercio son piezas esenciales de ese modelo de ciudad que estamos construyendo", ha afirmado.

Por su parte, Calleja ha recordado que la creación de esta asociación comenzó a gestarse a través de las reuniones mantenidas desde la Concejalía de Hostelería con empresarios del centro histórico, convencido de que "el sector necesitaba una voz común para defender sus intereses y plantear propuestas de mejora".

El teniente de alcalde ha explicado que Ayuntamiento y asociación ya trabajan sobre una hoja de ruta compartida que incluye cuestiones prioritarias como "una mayor planificación de la agenda anual de eventos, el refuerzo de la promoción del centro histórico, el estudio de proyectos de sombreado en distintas calles, la mejora de la señalización de los aparcamientos, la regulación de la venta ambulante durante grandes celebraciones y el fortalecimiento de la propia Concejalía de Hostelería como área específica para atender las necesidades del sector".

"La unión siempre hace más fuerte al sector", ha asegurado, explicando que "esta asociación nace para sumar, aportar ideas y seguir construyendo un centro histórico más atractivo, competitivo y lleno de vida". Así, ha concluido que desde el Ayuntamiento "encontrarán siempre un aliado para trabajar de la mano".

El acto ha contado también con la presencia de la concejal de Turismo, Olga de Navas, que ha querido acompañar a la nueva junta directiva. De Navas, ha destacado que la hostelería constituye uno de "los grandes embajadores" de El Puerto de Santa María y un elemento "imprescindible" para consolidar la ciudad como "destino de calidad".

"La gastronomía, los establecimientos y el excelente trabajo que realizan los profesionales del sector forman parte de la experiencia que viven los portuenses y quienes nos visitan. Fortalecer esta asociación supone también reforzar la imagen de El Puerto como destino gastronómico, cultural y turístico durante todo el año", ha indicado.

La nueva entidad estará presidida por José Antonio Paguillo Palacios, del establecimiento La Micaela. La vicepresidencia la ocupará Mame Serrano Gordillo, de La Bodeguilla del Bar Jamón, mientras que la tesorería recaerá en Raúl Menor Serradilla, de Destraza y La Subasta.