Una ruta este sábado por Cádiz servirá para reivindicar la memoria Lgtbi de la ciudad

Bandera del colectivo Lgtbi en el mástil de la Plaza Sevilla en la ciudad de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Cádiz acogerá este próximo sábado 4 de julio la primera ruta cultural del programa 'Cádiz con Perspectiva: Descubre la historia LGTBI de la ciudad', una iniciativa impulsada por la Delegación de Políticas de Inclusión y Lgtbi del Ayuntamiento de Cádiz para dar a conocer la historia y las aportaciones del colectivo en la construcción social, cultural e histórica de la ciudad.

El objetivo de esta ruta, que se enmarca en la programación del Orgullo de Cadi Cadi 2026, es ofrecer una interpretación más inclusiva de la historia local, incorporando las experiencias y contribuciones de colectivos que durante décadas han permanecido invisibilizados.

La visita guiada comenzará a las 11.00 horas y tendrá una duración aproximada de 90 minutos, siendo gratuita y con plazas disponibles hasta completar aforo, que se pueden solicitar a través del correo electrónico info@cadizexperiences.com, ha detallado el Consistorio gaditano en una nota.

Durante el recorrido, las personas participantes visitarán distintos enclaves emblemáticos de Cádiz desde una mirada centrada en la diversidad afectivo-sexual y de género. Así, la ruta busca rescatar historias, referentes y episodios que tradicionalmente han quedado fuera de los relatos oficiales sobre el pasado de la ciudad.

La concejala de Políticas de Inclusión y Lgtbi en el Ayuntamiento de Cádiz, Virginia Martín, ha destacado que esta iniciativa "permite mirar Cádiz desde una perspectiva más amplia, más justa y más fiel a su historia real", incorporando "voces y vivencias que durante demasiado tiempo han sido invisibilizadas".

Como ha expresado, "la memoria es una herramienta de transformación social, porque conocer quiénes nos precedieron y qué luchas hicieron posibles los derechos actuales nos ayuda a seguir avanzando como sociedad".

Asimismo, ha señalado que el Orgullo "también es cultura, memoria y pedagogía", para defender a continuación la importancia de generar espacios que "ayuden a combatir prejuicios y a construir una ciudad donde la diversidad no solo se respete, sino que también se reconozca y se celebre".