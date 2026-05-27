Seis detenidos en Sanlúcar (Cádiz) tras intervenir 1.900 kilos de hachís ocultos en un pesquero

Droga incautada en un pesquero en Sanlúcar. - GUARDIA CIVIL

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a seis personas tras intervenir 1.900 kilos de hachís ocultos en un doble fondo de un pesquero localizado por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y Servicio Marítimo Provincial, atracado en el muelle de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Tras ser puestos a disposición judicial, se ha decretado el ingreso en prisión para cinco de los detenidos.

Según ha explicado la Guardia Civil en una nota, la intervención de la droga se llevó a cabo el pasado mes de abril cuando los guardias civiles del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Servicio Marítimo Provincial de Cádiz llevaron a efecto la intervención de 43 fardos de hachís que se localizaron dispuestos en la cubierta de proa de un pesquero atracado en el muelle de Bonanza, sin tripulación en el interior.

A raíz de esta intervención los guardias civiles iniciaron una investigación que permitió la identificación de los supuestos autores que pretendían introducir el alijo de hachís. Así, el pasado día 18 realizaron un registro exhaustivo del pesquero, donde se detectó el lugar exacto donde se había practicado el doble fondo utilizado para ocultar grandes cantidades de droga en su interior.

Del mismo modo y durante la misma jornada, también se realizó una entrada y registro domiciliario, en la localidad de Jerez, que dio como resultado la intervención de 24.000 euros en efectivo, 12 tarjetas SIM, once relojes de alta gama, entre otras joyas, un vehículo, diverso material tecnológico y pegatinas, posiblemente para identificar las pastillas de hachís.