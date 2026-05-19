Tres afectados por humo y ocho viviendas desalojadas tras arder una moto en un portal de Conil (Cádiz)

Archivo - Sala 112 Andalucía (Foto de archivo). - JUNTA - Archivo

CÁDIZ 19 May. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una motocicleta en el interior de un portal de bloque de viviendas en la localidad gaditana de Conil de la Frontera que ha obligado a desalojar ocho viviendas.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro se ha producido sobre las 02.48 horas de este martes cuando, por causas que se investigan, ha ardido una moto en el interior de un bloque residencial en la calle Lepanto.

En el lugar han intervenido efectivos de Bomberos, Policía Local y Guardia Civil. Según fuentes del Instituto Armado, tres residentes han resultado intoxicados por humo y ha sido necesario el desalojo de ocho viviendas.

Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han evacuado a un hombre de 29 años al hospital de Alta Resolución de La Janda. Doce personas han sido realojadas temporalmente en un pabellón de la localidad.