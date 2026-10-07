Tres detenidos cuando intentaban extraer 50 kilos de cocaína de un buque portacontenedores en el puerto de Algeciras

Paquetes de cocaína incautados en el Puerto de Algeciras, al detener a tres sospechosos. - GUARDIA CIVIL/VIGILANCIA ADUANERA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Unidad de Análisis de Riesgo (ULAR), integrada por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y guardias civiles de la Compañía de Fiscal y Fronteras del puerto de Algeciras, ha intervenido 50 kilos de cocaína y detenido a tres personas en una operación desarrollada en las instalaciones del puerto de Algeciras, donde presuntamente estaban tratando de extraer la droga de un buque portacontenedores que se encontraba realizando operaciones de estiba

La actuación se inició cuando miembros de la Guardia Civil detectaron la presencia sospechosa de una moto náutica en las inmediaciones del buque portacontenedores, estableciéndose entonces un dispositivo de seguimiento coordinado entre la ULAR y el Servicio Marítimo del Instituto Armado, según han informado en una nota conjunta.

Durante la vigilancia, se observó cómo la moto de agua, ocupada por tres personas, se aproximaba al muelle donde se encontraba atracado el buque. Dos de ellos accedieron al interior del portacontenedores vistiendo prendas similares a las utilizadas por los trabajadores portuarios, con la aparente intención de pasar desapercibidos.

En este punto, los agentes decidieron proceder a interceptar a los sospechosos, mientras que funcionarios de Vigilancia Aduanera y agentes de la Guardia Civil llevaban a cabo una inspección del buque, que culminó con el hallazgo de dos mochilas que habían sido extraídas de un contenedor marítimo y posteriormente ocultadas por los sospechosos al detectar la presencia de los agentes.

En su interior fueron localizados numerosos paquetes de una sustancia que resultó ser cocaína.

Mientras tanto, una embarcación del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Algeciras interceptó al tercer implicado, que pilotaba la moto náutica, comprobándose que dicho vehículo había sido sustraído en La Línea de la Concepción pocas horas antes.

Una vez analizada la sustancia intervenida, se verificó que se trataba de 50 paquetes de cocaína con un peso total de 50 kilos, cuya valoración en el mercado ilícito superaría los 1,5 millones de euros.

Los tres detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión de todos ellos.