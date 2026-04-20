TSJA ratifica dos años de cárcel a un acusado de una estafa de más de 28.000 euros en criptomonedas en Cádiz

Archivo - Fachada de la Real Chancillería de Granada, sede del TSJA. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a dos años de cárcel a un acusado por un delito de estafa a otra persona con criptomonedas por valor de más de 28.000 euros, al actuar con la intención de "apoderarse" de esas criptomonedas sin la intención de devolver el valor a la persona que se las había pedido.

Según la sentencia, recogida por Europa Press, el acusado y la víctima habían tenido entre 2012 y 2019 negocios de red de mercadeo y estaban ambos familiarizados con actividades de inversión mediante criptomonedas, sobre todo bitcoin, habiendo trabajado conjuntamente en una empresa del Reino Unido en la cual obtuvieron importantes rendimientos mediante la inversión.

Así, en 2019, "con ánimo de obtener un lucro ilícito", el acusado expuso a la víctima que conocía una plataforma de alto rendimiento en la que operar con criptomonedas y con la que se podrían obtener "pingües beneficios en muy poco tiempo, si bien era necesario realizar las operaciones en la plataforma de forma urgente", por lo que solicitó a la víctima cuatro bitcoins con dicho objeto, diciéndole que en poco tiempo obtendría importantes beneficios, de los que le haría participe, y le reintegraría los cuatro bitcoins con al menos el mismo precio-valor que las entregadas.

La víctima, "guiado por el ánimo de obtener importantes beneficios y en la creencia de ser ciertas las afirmaciones del acusado, con quien había larvado una amistad", accedió a entregar cuatro bitcoins a éste al objeto de realizar las consabidas operaciones de inversión y obtener así beneficios. Así, el 18 de octubre de 2019 procedió a enviar cuatro unidades de la criptodivisa bitcoin desde la billetera (wallet) virtual de su titularidad con destino a la billetera (wallet) virtual facilitada por el acusado a través de Whatsapp.

Pasado el tiempo y como no recibía ninguna cantidad de dinero ni tampoco ningún bitcoin o criptodivisa, insistió al acusado, que le firmó un contrato en diciembre de 2019 en cuya virtud se comprometía a entregar a la víctima cuatro bitcoins y que, independientemente de su precio-valor, serían valorados por el que tenían cuando se los entregó, 28.537 euros. Además, "esta cantidad sería descontada de los 250.000 euro que el acusado se comprometía a devolver en plazos mensuales de 50.000 euros hasta cubrir el total importe.

Según recoge la sentencia en sus hechos probados, el acusado "jamás tuvo intención de operar en ninguna plataforma de trading de la víctima, ni tuvo intención alguna de reintegrar ninguna unidad de criptodivisa o bitcoin, como tampoco de dar ejecución al contrato firmado en diciembre de 2019".

"La intención, ya antes de recibir las criptomonedas de la víctima, era la de apropiarse de éstas y a fecha de hoy no ha devuelto ninguna unidad de criptodivisa", subraya la sentencia que condena a dos años de cárcel al acusado por un delito de estafa.