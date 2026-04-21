Unos 400 participantes disputarán el sábado en Huelva la tercera edición de la prueba de BTT La Mina Bike Snell

Presentación de la tercera edición de la prueba de BTT La Mina Bike Snell. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo sábado, 25 de abril, se disputará la tercera edición de La Mina Bike Snell que, organizada por el Club Deportivo Bicis Huelva, recorrerá unos 80 kilómetros por parajes y senderos "espectaculares" de la Cuenca Minera. La prueba, que tendrá salida y llegada este año en la localidad de El Campillo, está incluida en el circuito provincial BTT de Maratón Diputación de Huelva, siendo la primera puntuable de las cuatro previstas este año.

Según ha indicado la Diputación de Huelva en una nota, los alrededor de cuatrocientos participantes que se esperan para la prueba de BTT pasarán por los términos municipales de El Campillo, Minas de Riotinto, Nerva y Zalamea la Real, atravesando lugares como la aldea de Las Delgadas, la antigua explotación minera de Zarandas, la Peña del Hierro, la rivera del Villar, el Puente de los Cinco Ojos, el río Odiel, el Puente de Chapa hacia la mina La Poderosa, el río Tintillo y el arroyo de El Campillo.

La Mina Bike Snell cuenta con la colaboración de la Diputación de Huelva, la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de Huelva y los ayuntamientos por donde transcurre la cita deportiva. El presidente de la Diputación, David Toscano, ha manifestado que "practicar el ciclismo en la provincia de Huelva es disfrutar recorriendo sus caminos, descubrir paisajes únicos y hacerlo, además como es en esta ocasión, con una organización de excelencia, que cuida cada detalle".

Para Toscano, la Cuenca Minera de Huelva "no se parece a ningún otro lugar. Su historia, su paisaje y su identidad conforman un todo que hacen de La Mina Bike una experiencia extraordinaria" por lo que desde la Diputación se apoya este tipo de iniciativas "que suman". "Suman para el deporte, para los pueblos y para quienes vienen de fuera y descubren la provincia", ha subrayado.

Por su parte, tanto el alcalde de Zalamea la Real, Diego Rodríguez, como el alcalde de El Campillo, Juan Carlos Jiménez, han destacado la progresión y consolidación de una nueva prueba con tan solo tres años de existencia, asegurando además que "la combinación perfecta de deporte, naturaleza y patrimonio, la hacen tremendamente atractiva".

Cristóbal Barreda, en representación del Club Deportivo Bicis Huelva, ha agradecido la presencia de algunos de los patrocinadores de la prueba como Freshuelva o Snell Cuenca Minera, así como al resto de patrocinadores y empresas colaboradoras, y ha alabado el "esfuerzo y compromiso" de los algo más de cien voluntarios que velarán por el buen desarrollo de la tercera edición de la Mina Bike Snell.

Las inscripciones se pueden hacer todavía en el enlace https://acortar.link/86Y8Jv hasta el próximo jueves, 23 de abril, a las 15,00 horas o agotarse antes las 500 plazas que ha dispuesto el club organizador. Su precio es de 25 euros para los federados y de 37 para los no federados y podrá llevarse a cabo in situ el día de la prueba si no se hubieran agotado.

Están convocadas las categorías: júnior, sub23, élite, máster 30, máster 40, máster 50 y máster 60, más la no competitiva de cicloturista. En cuanto a los trofeos, los recibirán los tres primeros de cada categoría competitiva, tanto masculina como femenina. La siguiente prueba de este circuito provincial será la 'XIV Doñana Natural', programada para el domingo 3 de mayo en Almonte.