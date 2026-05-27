Abierta al público la pasarela de madera entre el núcleo urbano de Mazagón (Huelva) y la playa del Parador

Pasarela de madera en Mazagón. - AYUNTAMIENTO DE MOGUER

MOGUER (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La nueva pasarela de madera entre el núcleo urbano de Mazagón (Huelva) y la playa del Parador ha finalizado sus obras y se ha abierto al público y tiene como objetivo la creación de un itinerario peatonal que permita a los visitantes y bañistas desplazarse desde la última urbanización de la localidad hasta la playa virgen del Parador de forma "cómoda, segura y sostenible".

Así lo ha indicado en una nota Ayuntamiento de Moguer, para el que esta infraestructura era una aspiración desde hace años. Con una longitud de 2,5 km, conecta la zona de los chalés de Bonares con uno de los tramos "más hermosos" del litoral andaluz como es la playa del Parador, galardonada un año más con la Bandera Azul y la Q de Calidad por la calidad de su arena, su agua de baño y las infraestructuras y servicios que pone a disposición de los usuarios el Consistorio moguereño.

El proyecto, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que impulsa la Mancomunidad del Condado, ha supuesto la inversión de más de 500.000 euros financiados con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, coordinados en Andalucía por la Consejería de Turismo, y con la colaboración del propio Ayuntamiento.

Para el alcalde moguereño Gustavo Cuéllar, la nueva pasarela "viene a sumar atractivos y dotaciones" a esta "espectacular playa", y su ejecución "confirma que cuando las distintas administraciones trabajan conjuntamente se pueden superar todos los obstáculos y se pueden alcanzar todos los objetivos".

La pasarela discurre a los pies de los impresionantes médanos solidificados que constituyen uno de los paisajes más singulares y atractivos de todo el litoral onubense, convirtiéndose en una infraestructura turística "que hace posible ya disfrutar de la extraordinaria riqueza natural y paisajística de una de las mejores playas naturales de España", ha remarcado el Ayuntamiento.